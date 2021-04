Et si DeMarcus Cousins ne s’était pas blessé ? Les Enquêtes de TrashTalk

Pendant de nombreuses semaines, le lundi était synonyme de Top 100 all-time, avec son lot de débats, de discussions et d’amitiés brisées. Une énorme aventure, qui méritait une belle suite pour continuer à régaler notre communauté préférée. Les Enquêtes de TrashTalk sont désormais de retour rien que pour vous, parce que le lundi reste le meilleur jour de la semaine, tout simplement.

Si vous aussi vous aimez débattre et prendre l’apéro c’est ICI qu’il faut vous abonner !

Au menu du jour, DeMarcus Cousins. Malheureusement, DMC fait partie de ces joueurs qui ont vu leur carrière dérailler à cause des blessures. Ils sont nombreux dans ce cas, mais DeMarcus a véritablement été stoppé en pleine ascension, juste avant d’atteindre son prime. Alors qu’il tournait dans les 25 points et 12 rebonds de moyenne, Cousins a été victime d’une rupture du tendon d’Achille en janvier 2018 sous le maillot des Pelicans. Première grosse blessure, suivie d’autres gros pépins physiques avec notamment la rupture d’un ligament du genou à l’été 2019. Carrière brisée pour DMC, et les conséquences ont été nombreuses non seulement pour lui bien évidemment, mais aussi pour plusieurs équipes. Allez, on envoie l’enquête sur cette sale blessure au tendon d’Achille qui a stoppé net la montée en puissance de Boogie !

Comme d’habitude, on dit ce qu’on mange, on récapitule les faits et on mène l’enquête. Ça dure trois quarts d’heure et c’est parfait pour lancer la semaine.