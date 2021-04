NBA Top 10 du jour : Jeff Green a dunké devant deux voitures mal garées, il n’y a qu’en 2021 que vous lirez ça

Dans votre pieu, dans les transports, juste avant d’arriver au boulot, retrouvez votre Top 10 du jour concocté par la NBA. Et nous, on rajoute juste un peu d’épice aux commentaires. Let’s go !

#10 : pensée matinale pour le repli défensif des Warriors, c’est tout.

#9 : Marc Gasol qui postérise doucement Ivica Zubac, c’est surtout un mec qui postérise doucement son… sosie.

#8 : la connexion Wes Iwundu / Steven Adams est moins sexy que celle entre Lonzo Ball et Zion Williamson, mais au final ça fait toujours deux points.

#7 : super, Kevin Porter Jr. a marqué du milieu de terrain, ça doit vouloir dire que la saison des Rockets est réussie.

#6 : Stephen Curry s’est bien amusé avec Clint Capela, mais c’est surtout Clint Capela qui s’est bien amusé avec les Warriors.

#5 : la passe monstrueuse de Kemba Walker nous laisse surtout à penser qu’il devrait désormais s’interdire de shooter.

#4 : on sent dans le dunk de Kenyon Martin Jr. toute la frustration d’une saison passée à perdre des matchs.

#3 : Miles Bridges a posterisé quelques mecs cette saison mais Romeo Langford n’en fait toujours pas partie.

#2 : Big 3, Big 4 ou Big 5 peu importe, il y a un mec à Brooklyn qui assure chaque soir et il s’appelle… Jeff Green.

#1 : Wendell Carter Jr. au poster sur Michael Porter Jr., parfaite occasion pour vous rappeler que Junior de Ma Famille D’abord est le gamin le plus con et drôle de l’histoire des séries TV.

Pour les images c’est juste en dessous, y’a plus qu’à cliquer. Nous ? On commence à avoir fait le tour alors on va tranquillement s’étirer un bon coup avant la suite. À très vite ? Allez, à très vite !