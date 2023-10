Les roses sont rouges, les violettes sont bleues, Klay Thompson a pris feu. Le Splash Brother est considéré comme l’un des meilleurs shooteurs à 3-points de tous les temps. Son fait d’arme majeur à longue distance ? Un record NBA, tout simplement, avec 14 tirs primés inscrits contre les Chicago Bulls.

Nous sommes le 29 octobre 2018, les Warriors, champions en titre, comptent encore Kevin Durant dans leurs rangs et s’apprêtent à affronter les Chicago Bulls. Pour s’opposer à l’armada de Golden State, Jim Boylen aligne dans son 5 majeur Justin Holiday, Chandler Hutchison ou encore Cameron Payne. On sait, ce que vous vous dîtes, ça doit être un match sans enjeu, de fin de saison, mais non, pas du tout, la saison régulière vient de commencer, les deux équipes ont disputé moins de 10 matchs jusqu’alors. Simplement, sur le banc des Bulls, il n’y a alors que Ryan Arcidiacono, Jabari Parker, Cristiano Felicio, Antonio Blakeney et Shaquille Harrison … mais ce n’est pas le sujet, alors passons.

Un début de saison maladroit pour Klay Thompson

Le début de saison de Klay Thompson n’est jusqu’alors pas suffisant pour un joueur de son standing, 14,8 points de moyenne à 39% au tir et un immonde 14% derrière la ligne (5/36). Cela n’a pas empêché les Warriors de remporter sept de leurs huit premiers matchs mais le numéro 11 doit absolument régler la mire.

Spoiler : il va le faire.

Les Warriors ne mènent que 2 à 0 dans le premier quart-temps lorsque le show Thompson commence. Un petit mi-distance pour se chauffer, une brindille dans le corner droit, une en tête de raquette du même côté et une sur la gauche, le tout en deux minutes. 15-5, les Bulls prennent temps-mort, le banc de Golden State célèbre la série de son pyromane, signe d’un soulagement collectif et l’on abuse à peine en disant que le match est presque déjà terminé.

A la fin du premier acte, Klay Thompson a déjà marqué six paniers longue distance (sur sept), plus donc que ce qu’il avait réalisé lors des huit premiers matchs de la saison. Le repos et le passage sur le banc est mérité….

…. mais ne l’a pas calmé. Klay rentre à nouveau sur la parquet et lors de sa première action, enrhume Arcidiacono dans un mouvement sans ballon pour se retrouver seul dans le corner droit, vous connaissez la chanson. Ficelle. La “défense” de Chicago n’y peut rien, Justin Holiday en prend deux nouveaux sur la truffe, Draymond Green distribue les caviars et à la pause, Thompson a déjà inscrit 36 points. Dix tirs primés sur treize tentés, le record NBA de treize paniers de loin en un match, détenu alors par son coéquipier Stephen Curry dans une performance contre les Pelicans en 2016, vacille. Les Warriors rentrent au vestiaire en menant 92 à 50, et avec un record en poche, celui de l’équipe qui a inscrit le plus de paniers derrière l’arc en une mi-temps avec 17 brindilles. Là, on abuse plus du tout en disant que la match était déjà terminé.

Mais l’histoire ne l’était pas, et dès le début de la deuxième mi-temps, malgré un tête contre tête involontaire avec son coéquipier Damion Jones qui le voit saigner du front, Headband Klay Thompson garde les idées claires. Il force un petit peu plus, perd en adresse, le poids de l’histoire sur les épaules, mais de la quantité vient le résultat et alors qu’il reste encore près de 5 minutes dans le troisième quart-temps, il marque son quatorzième panier primé. Cette fois, les Warriors appellent le temps-mort et Klay est célébré comme il se doit par l’ensemble de ses coéquipiers y compris Stephen Curry, pas rancunier. Le Splash Bro ne rentrera plus, le travail est terminé, ce record il l’a plié en 26 minutes sur le parquet.

52 points à 18/28 au tir dont 14/24 de loin, la ligne statistique est paranormale. Bien sûr, Klay Thompson en a connu d’autres des belles soirées en NBA : 37 points en un quart-temps, 60 points en 11 dribbles, des Games 6 à ne plus quoi savoir en faire, mais ce 29 octobre 2018, il a inscrit son nom dans les livres d’histoire en faisant ce qu’il fait de mieux, en prenant feu à 3-points.

