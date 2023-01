C’était sûrement le meilleur match de la nuit sur le papier, et il n’aura pas déçu. Ce Warriors-Raptors aux allures de Finales 2019 aura offert son lot de suspens, avec des Splash Bros en mode vintage. 35 points et 11 passes pour Stephen Curry, 29 points pour Klay Thompson, et la victoire pour Golden State !

L’impression d’être – un peu – en 2016… Les Splash Bros nous ont sorti cette nuit un match à l’ancienne et ont porté toute la Baie de San Francisco vers une victoire qui fait du bien. Dans une rencontre qui a été serrée presque jusqu’à la fin, les deux équipes se sont rendues coup pour coup. Si les Raptors ont eu huit points d’avance à l’entrée du second quart-temps, les Dubs ont fait le nécessaire pour revenir, autour d’un Klay Thompson des grands soirs.

L’arrière a sorti un match très solide. 29 points à 11/24 (46%) au tir, le tout avec 8 rebonds, Klay a surtout permis aux Warriors de rester dans le match et de ne pas couler en première mi-temps. Présent en défense, confiant et adroit derrière l’arc, Thompson a quasiment tout bien fait cette nuit et a pris les rênes de son équipe, en attendant le patron.

Car oui dans le money-time, le boss c’était lui : Stephen Curry. Le Chef n’a pas été tranchant dans le premier acte, mais s’est réveillé pour le second. 35 points (à 62% au tir), 11 passes et 7 rebonds. Agressif vers le cercle, impliqué des deux côtés du terrain, et clutch à souhait, Baby Face Assassin a mis quelques gros shoots en fin de match pour souhaiter bonne nuit aux Canadiens. Dans un Chase Center en feu, le numéro 30 était intouchable dans les dernières minutes… et ça inclut les petites chorés pour faire péter un plomb à l’adversaire.

En l’absence d’Andrew Wiggins, mis au repos, les facteurs X se nomment Jonathan Kuminga, 15 points et Donte DiVincenzo, 12 points. Les roles players sont restés dans ce qui savent faire – à savoir apporter de l’impact en sortie de banc – et l’ont bien fait.

Les Splash Bros qui montrent la voie à un groupe impliqué et responsabilisé autour d’eux, ça gagne des matchs. Et bon sang, quel plaisir de voir les deux zozos allumer à trois-points comme des fous !