Le calendrier 2021-22 des Minnesota Timberwolves : dates importantes, matchs immanquables, c’est par ici !

Il est prêt, il est officiel : le calendrier de la saison 2021-22 est enfin tombé ! Une saison qui, on l’espère, comptera bien 82 matchs, pour la première fois depuis deux ans, et qui s’étalera donc logiquement du 19 octobre à la mi-avril. Sans plus attendre ? Focus sur le calendrier… des Minnesota Timberwolves !

Une saison intéressante qui s’annonce pour les Wolves, intrigante même. Portés par leur duo KAT / ANT et forts d’un supporting cast qui sent le tout ou rien, les Wolves font partie de ces franchises dont on ne sait si elles termineront sixième ou quatorzième de leur conférence cette saison. Une saison qu’il faudra démarrer tambour battant avec une première quinzaine abordable avant un enchaînement décembre/janvier beaucoup plus corsé. La suite ? Des débuts de mois à maitriser au mieux car la suite est vénère et globalement un calendrier qui nous semble bien salé mais… on nous fait signe dans l’oreillette que c’est surtout parce qu’une grosse vingtaine de franchises apparaissent quand même plus fortes que celle de Minneapolis.

# Plus long road-trip : 4 matchs, quatre fois (Grizzlies, Warriors, Lakers et Clippers du 8 au 13 novembre, Thunder, Rockets, Pels et Grizzlies du 7 au 13 janvier, Kings, Kings, Bulls et Pacers du 8 au 13 février et Celtics, Raptors, Nuggets et Rockets du 27 mars au 3 avril)

# Plus longue session maison : 4 matchs, trois fois (Nuggets, Magic, Clippers et Clippers du 30 octobre au 5 novembre, Suns, Kings, Spurs et Grizzlies du 15 au 20 novembre et Hornets, Raptors, Grizzlies et Sixers du 15 au 25 février)

# Matchs en antenne nationale : quatre, dont un seul sur TNT face aux Warriors

# Nombre de back-to-backs : 13, on s’en sort pas mal

# Nombre de rencontres tôt en France : 3 (le 6 février à 21h30 vs Pistons, le 13 février à 21h @Pacers et le 19 mars à 22h vs Bucks)

# Quelques affiches à retenir : le 27 novembre et le 25 février si vous voulez assister à un combat de catch entre Karl-Anthony Towns et Joel Embiid, le 26 novembre et le 15 février pour voir ANT-Man expliquer à LaMelo Ball qui est le véritable ROY 2020-21, et pour le fun le… 16 février et le 30 mars si vous espérez voir l’Acte II de la rencontre entre Anthony Edwards et Yuta Watanabe.