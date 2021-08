Le calendrier 2021-22 des Washington Wizards : dates importantes, matchs immanquables, c’est par ici !

Il est prêt, il est officiel : le calendrier de la saison 2021-22 est enfin tombé ! Une saison qui, on l’espère, comptera bien 82 matchs, pour la première fois depuis deux ans, et qui s’étalera donc logiquement du 19 octobre à la mi-avril. Sans plus attendre ? Focus sur le calendrier… des Washington Wizards !

Un stylo rouge dans une main, le calendrier de sa franchise préférée dans l’autre, et on prend des notes dans son Agenda TrashTalk

⭐️ L’AGENDA OFFICIEL TRASHTALK 2021-22 !! ⭐️ On débarque dans les écoles, les collèges et les lycées pour la rentrée scolaire 2021 ! 😍🙏 365 jours, 200 anecdotes, 50 quiz et 1 cahier de vacances,… et du bonus ! DISPONIBLE PARTOUT DÈS CE JEUDI ! ❤️ ➡️ https://t.co/iMZMjXlDYK pic.twitter.com/nQYVqaAg4Z — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 31, 2021

L’association Russell Westbrook / Bradley Beal n’aura tenu qu’un an et c’est donc Spencer Dinwiddie qui a débarqué dans la capitale pour enfiler le costume du point guard titulaire. Reconstruction express avec l’arrivée dans le même temps d’un nouveau coach (Wes Unseld Jr.) et d’anciens renégats californiens (Harrell, Kuzma, KCP) pour étoffer un groupe qu’on a du mal à cerner aujourd’hui. Un groupe qui devra apprendre très vite à se connaitre en raison d’une première quinzaine assez folle au programme (Raptors x2, Nets, Celtics x2, Pacers, Bucks, Hawks x2, Grizzlies) avant un mois de novembre un peu plus tranquille. Un gros road-trip en décembre mais une session de HUIT matchs à la maison en janvier pour rattraper le coup (ou pas), le début du mois de mars qui pourrait être un carnage avant l’arrivée des Playoffs, si toutefois Bradley Beal et sa bande de badass ont la chance d’y participer.

# Plus long road-trip : 6 matchs, du 13 au 23 décembre (Nuggets, Kings, Suns, Jazz, Nets et Knicks)

# Plus longue session maison : 8 matchs, du 11 au 25 janvier (Thunder, Magic, Blazers, Sixers, Nets, Raptors, Celtics et Clippers)

# Matchs en antenne nationale : 6, dont un sur ESPN et un sur TNT

# Nombre de back-to-backs : 13

# Nombre de rencontres tôt en France : 4 (le 30 octobre à 23h vs Boston, le 17 janvier à 20h vs Sixers, le 23 janvier à 21h30 vs Boston et le 3 avril à 19h à… Boston, on a compris là je crois.)

# Quelques affiches à retenir : le 5 janvier Washington pourra enfin fêter John Wall avec une salle pleine, alors qu’il faudra attendre le 19 mars pour voir le zigotto Westbrook traîner du côté du Capital One Center, face à tous les anciens role players de sa nouvelle franchise. Pour Spencer Dinwiddie ? L’heure de la revanche sonnera dès le 25 octobre à Brooklyn.