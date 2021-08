Le calendrier 2021-22 des Dallas Mavericks : dates importantes, matchs immanquables, c’est par ici !

Il est prêt, il est officiel : le calendrier de la saison 2021-22 est enfin tombé ! Une saison qui, on l’espère, comptera bien 82 matchs, pour la première fois depuis deux ans, et qui s’étalera donc logiquement du 19 octobre à la mi-avril. Sans plus attendre ? Focus sur le calendrier… des Dallas Mavericks !

On prend presque les mêmes et on recommence, pas sûr que ça plaise au franchise player slovène de la bande. La simple présence à Dallas de Luka Doncic offre en tout cas la chance aux Mavs de faire partie du programme de Noël ET du MLK Day, alors que deux matchs à heure française entre les Mavs et les Kings permettront aux différentes fanbases de ressortir les sempiternelles vannes autour de la Draft 2018. Pour ce qui est du calendrier à proprement parler ? Une entame plutôt calme puis le quartet Nets / Lakers / Bucks / Jazz en décembre, des fêtes que les Texans passeront d’ailleurs loin de Dallas. Une grosse session en sortie de All-Star Game et une dernière ligne droite plus tranquille, toujours bon à savoir ça.

# Plus long road-trip : 5 matchs, trois fois (Jazz, Blazers, Kings, Kings et Thunder du 25 décembre au 2 janvier, Heat, Pels, Jazz, Warriors et Lakers du 15 février au 1er mars et Rockets, Celtics, Nets, Sixers et Hornets du 11 au 19 mars)

# Plus longue session maison : 6 matchs, du 2 au 12 février (Thunder, Sixers, Hawks, Pistons, Clippers et Clippers)

# Matchs en antenne nationale : 26, probablement le lobby letton

# Nombre de back-to-backs : 12, parmi les mieux (Pierre) lotis

# Nombre de rencontres tôt en France : 5 (le 31 octobre à 20h30 contre les Kings, le 21 novembre à 21h30 @Clippers, le 5 mars à 23h contre les… Kings, le 13 mars à 20h30 @Boston et le 3 avril à 19h @Milwaukee)

# Quelques affiches à retenir : cette année les Mavs auront de nouveau le privilège d’être au programme du Christmas Day avec un match prévu dans l’Utah en toute fin de nuit chez nous (4h30). On retrouvera également Luka et ses boys le 17 janvier face au Thunder dans le cadre du MLK Day, alors que le 13 mars les Mavs auront « l’honneur » d’être aux premières loges pour le retrait du maillot de Kevin Garnett à Boston et que le match à Milwaukee le 3 avril sera un bel apéro avant les Playoffs. A noter également une double-confrontation à Los Angeles fin novembre face aux Clippers et la revanche début février à domicile avec deux matchs de suite contre Kawhi and co., histoire de nous teaser une… troisième série de Playoffs en trois ans ? Non, si ?