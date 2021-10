Andrew Wiggins finalement vacciné contre le COVID : revirement rapide, et c’est surtout une bonne nouvelle pour les Warriors,

Il faisait partie de ces récalcitrants en ce qui concerne le vaccin contre le COVID, mais les menaces d’amendes et de fiches de paie écornées, ou tout simplement une évolution de sa pensée ont donc poussé Andrew Wiggins à revoir sa copie : résultat des courses ? Le n°1 de la Draft 2014 est désormais vacciné et pourra donc disputer les rencontres des Warriors à domicile, c’est quand même plus pratique.

Vaccin ou pas vaccin, le sujet est au centre de la table ces dernières semaines et oppose – ou pas forcément – les « anti » et les « pro ». On en avait d’ailleurs fait un sacré dossier bien balèze il y a quelques jours, on vous prévient il y a un peu de lecture mais c’est essentiel pour comprendre où on en est. Bref, dans cette course à qui a tort et qui a raison, Andrew Wiggins a donc activé le mode rétropédalage, puisque comme nous l’a annoncé Marc Stein dans la soirée le voici désormais vacciné, ce qui va, tout à fait entre nous, grandement faciliter la vie de Steve Kerr. C’est d’ailleurs Steve Kerr en personne et probablement tout soulagé qui a annoncé ce soir la nouvelle, mettant donc un terme aux différentes réflexions concernant le joueur canadien.

Steve Kerr says Andrew Wiggins has gotten vaccinated. — Kendra Andrews (@kendra__andrews) October 3, 2021

Ces réflexions ? Reprenons depuis le début. Andrew Wiggins avait donc annoncé de manière très claire son intention de ne pas se faire vacciner, respectant au passage grandement ceux qui avaient décidé de le faire mais c’est comme ça et il n’en démordait pas : ivoulèpa. Les conséquences de ce positionnement ? Une absence annoncée lors des matchs à domicile des Warriors puisque malgré l’annonce de l’association des joueurs qui avait alors déclaré vouloir laisser les joueurs libres de leur choix, la législation en vigueur en Californie aurait tout simplement empêché Andre Ouiguine de foutre un pied au Chase Center. Suite à cela l’idée d’une retenue sur la paie avait été largement évoquée, et Wiggins aurait donc, le cas échéant, du recourir à une assurance pour récupérer son dû, dieu que c’est difficile. Bref, aucune info n’a pour l’instant fuité sur les raisons de ce revirement mais on imagine que le bazar potentiel a peut-être aidé à la réflexion du joueur, qui pourra donc se consacrer pleinement à sa franchise dès la reprise, franchise qui, on le rappelle, ne retrouvera Klay Thompson qu’en janvier environ, suivez notre regard Monsieur Wiggins.

Allez hop, Mr Wiggins c’est fait, et on connait un staff californien qui doit bien souffler ce soir avec cette épine de moins à gérer. Reste à savoir quand et surtout si les autres réfractaires au vaccin feront eux aussi marche arrière, pour certains on en doute fort, mais l’info de la soirée prouve en tout cas que la vérité d’un jour n’est pas forcément celle du lendemain. Et nous on est content de savoir Andrew prêt à en découdre sur le terrain, rien de plus.