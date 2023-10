La saison 2023-24 des Golden State Warriors… dans un monde idéal

C’est la nouveauté de la saison à la rédaction de TrashTalk. Les 30 previews en 30 jours c’est bien, analyser chaque joueur de chaque équipe pourquoi pas, mais se laisser aller à sa propre imagination, parfois, ça ne fait pas de mal et ça empêche même de vieillir. Tout au long de ces previews l’équipe vous proposera donc le scénario… parfait pour chaque franchise NBA en 2023-24. Et si d’aventure votre équipe lâchait une disasterclass cette saison, vous pourrez toujours relire ce papier en avril et vous convaincre que tout s’est bien passé. Aujourd’hui ? Les Golden State Warriors !

Mais aussi : La saison 2023-24 des Golden State Warriors… dans leur pire cauchemar

Stephen Curry joue comme un MVP et redevient MVP

Vous vous souvenez de 2016 ? Et bien 2023-24, c’est 2016 en mieux. Stephen Curry semble avoir ingéré Trae Young, Damian Lillard et Donovan Mitchell et rajeunit de matchs en matchs. 24 soirées à plus de 40 pions, 7 à plus de 50, les Warriors qui gagnent évidemment les trois quarts de leur match, et chaque perf de Curry nous offre une nouvelle célébration aussi énervante pour les haters que kiffante pour la Dub Nation. La moyenne du Chef ? 34,5 points, excusez-nous, et à 35 piges le meneur des Warrors s’offre un troisième trophée de MVP, confirmant qu’il est de la veine des grands vins en s’améliorant avec l’âge. Les classements all-time transpirent, la place de meilleur meneur de l’histoire vacille et ne fait même plus débat pour certains, bref profitez-en car vous êtes en train de voir jouer une légende vivante de son sport.

Jonathan Kuminga c’est Giannis qui a bouffé KD

Une autre bonne nouvelle pour les Warriors ? L’explosion de Jonathan Kuminga. Si vous attendiez de connaitre la réponse à la question du cinq majeur des Warriors la réponse est toute trouvée, puisqu’au poste 4 ou 5 c’est donc le JoKu qui partage la raquette avec Draymond Green, alors que Steph, Klay et Wiggins composent les lignes extérieures et que Chris Paul sort du banc pour la première fois de sa carrière. Kuminga ? On avait peur qu’il devienne Sekou Doumbouya mais le voilà transformé en un espèce de Giannis qui aurait bouffé KD. Injouable physiquement, Jo est une bête mais il est une bête qui a appris à shooter comme un chef au contact… du chef. 10 points de moyennes en 2023, 22 en 2024, les défenses ne savent plus où donner de la tête face à GS et ‘est très logiquement que Kuminga est élu MIP de la saison. La planète basket peut trembler, les Warriors restent une équipe de snipers mais ils viennent d’ajouteer la case “freak” à leur roster. Flippant.

Une bague de plus, et une place toute choisie dans l’histoire

Forcément, avec un MVP, un MIP, peu de blessés et un Chris Paul fantastique de leadership et d’adaptation, peu d’équipes semblent capables en avril de rivaliser avec Golden State. Un bilan de 64 victoires, une première place très confortable, les Wolves sont laminés 4-0 au premier tour puis c’est au tour des Clippers de prendre une volée monumentale en demi-finale de conf, 4-1, malgré la présence de tous les cadres angelinos. En finale de conférence les Nuggets se présentent et le duo Murray / Jokic ne peut lutter, victoire 4-2 des Warriors qui retournent en Finales NBA pour la septième fois en dix ans. Une superbe finale face aux Celtics, revanche de 2022, et une victoire… 4-2 des Dubs, comme en 2022. La dynastie Warriors est exceptionnelle et ne semble jamais vouloir s’arrêter, à tel point qu’il faudra bientôt corriger quelques livres d’histoire, ou commencer à en écrire un autre.