La saison NBA 2023-24 reprendra le 24 octobre et d’ici-là, c’est la tradition, TrashTalk vous propose un tour d’horizon complet des 30 franchises qui composent la Grande Ligue. Au cœur de ce calendrier très complet des 30 Previews en 30 Jours ? 10 bonnes raisons de suivre chacune des trente franchises NBA. Aujourd’hui les Golden State Warriors, une nouvelle recrue de marque pour des attentes toujours maximales.

#1 : Les shoots de Stephen Curry

On commence à connaitre la chanson au fil des années : cliquer sur les Warriors revient nécessairement à cliquer sur Stephen Curry. Pourquoi ? Tout simplement parce que le Chef de la Baie est devenu le daron de cette ligue, et qu’une ribambelle de jeunes essayent de l’imiter. L’un des joueurs les plus kiffant à regarder lorsqu’il prend feu. Tir du logo, en mouvement, et même sans regarder le ballon rentrer… Steph est le meilleur shooteur de tous les temps, et ses jours restants en NBA sont de plus en plus comptés… On peut pas faire plus convaincant pour cliquer sur Golden State.

#2 : Le protège-dents de Stephen Curry

Parce que oui, il faut savoir que le Chef n’est pas captivant que par sa papatte d’or. Il passe aussi son temps à… grailler son protège-dent. Lancer-franc ? Steph le sort de sa bouche (mais comment peut-il n’y avoir aucun filet de bave ?) et l’atomise avec ses molaires. Une habitude gravée dans l’histoire que plusieurs joueurs ont reproduit après lui. Comme quoi, le Chef influence la ligue bien au-delà de son style de jeu.

#3 : Les célébrations de Stephen Curry

Ah oui ce qu’on a zappé de dire aussi, c’est que Steph nous balance des célébrations à la hauteur de tout le reste. Parce que c’est bien de mettre des paniers à la NBA 2K mais les célébrer comme un GOAT du tir lointain digne de ce nom, c’est mieux. Le gars est tellement serein de ses tirs qu’il se casse déjà en défense, dos tourné au ballon, avant même qu’il y ait filoche. L’insolence du talent poussée au maximum. Et bien sûr, le fameux “Night, Night” lorsqu’il plante le dagger en fin de match. Stephen Curry est le genre de gars qui lance des modes.

#4 : Wilt Chamberloon

Wilt Chamberloon, ou Kevon Looney pour les néophytes, est un spécimen très rare vivant près des côtes de Californie. Étant d’esprit plutôt réservé, celui qu’on appelle également le Loon reste plutôt discret en se fondant dans la masse. Par contre, il possède des bras absolument Loonesque qui lui permettent quasiment de se gratter la rotule sans plier les genoux. C’est en cela que Wilt Chamberloon se nourrit exclusivement de rebonds. Soyez donc vigilant si votre équipe l’affronte car il n’est pas du genre à partager les ballons sous le cercle.

#5 : Chris Paul et Draymond Green dans le FC Vice

D’après certains insiders des Warriors (non), Chris Paul aurait apparemment contacté Draymond Green dès son arrivée sur le sol californien pour lui demander s’il y avait un club de vice à San Francisco. Agréablement surpris, Dray lui donna immédiatement l’adresse du siège (chez lui) pour qu’ils pratiquent ensemble, main dans la main. Après plusieurs discussions autour des coups de vieux briscards à privilégier, des techniques de persuasion auprès des arbitres, et des concours de décibels, les deux cadres du FC Vice ont épluché le règlement pour mieux pouvoir le contourner. Bienvenue au FC Vice.

#6 : Andrew Wiggins au All-Star Game

Qui se souvient d’Andrew Wiggins titulaire au All-Star Game en 2022 ? Stephen Curry, Ja Morant, LeBron James, Nikola Jokic, et… Andrew Wiggins dans le cinq de départ. L’ailier de Golden State sortait d’une saison impeccable dans son registre : défense, 3-points, et petits pull-ups dans la zone intermédiaire. Les fans des Warriors n’ont pas pu résister de voter massivement pour lui sur un spot de titulaire. Mais bon, on pardonne tout ça à la DubNation, qui avait bien assumé en Playoffs derrière.

#7 : Warriors vs Wizards

À entourer en rouge sur le calendrier de cette saison 2023-24 ! Les retrouvailles entre Jordan Poole et Draymond Green : l’entertainement poussé au maximum. Avec un Chris Paul arrivé dans l’effectif, les Warriors risquent de prouver aux Wizards qu’ils peuvent se passer de leur ancien joueur. Côté Jordan Poole à Washington par contre… ne soyez pas étonné de le voir prendre feu par rancœur en collant 45 points.

#8 : Le hustle de Gary Payton II avec papa en tribune

En voilà un autre que la DubNation pourrait très bien emmener au All-Star Game en pétant un câble ! L’ancien champion NBA 2022 a fait son grand retour dans la Baie à la trade deadline en quittant les Blazers. Rapatrié pour 5 picks de draft , les fans des Warriors ont enfin pu retrouver leur chouchou et ses gros tomars sortis de nulle part. Et comme un train en cache un autre, qui dit retour de Gary Payton II dit retour de Gary Payton tout court au premier rang ! De quoi mériter une compil’ de ses plus gros dunks sous le maillot jaune et bleu.

#9 : Robin Schreiber et son joli pull

Non ce n’est pas une commentatrice, non ce n’est pas une journaliste, c’est simplement une superfan de Golden State. Son nom ne vous dit peut-être rien mais Robin Schreiber est l’icône ultime des temps-mort dans le Chase Center. Plus connue sous le nom de Dance Cam Mom, ou Sweater Mom, elle a toujours une panoplie de chorés à sortir durant les Dance Cam avec son pull de Noël qu’elle enfile… toute l’année. De quoi t’empêcher de piquer du nez devant ton écran à 4h44.

#10 : Klay Thompson qui met 34 points sans poser un dribble

La légende dit que lorsque Klay Thomson a commencé le basketball, il a appris qu’on pouvait dribbler seulement au bout de 5 ans de pratique. On connait tous quelqu’un, qu’il soit joueur pro ou joueur du dimanche, qui dribble pour rien 95% du temps. Eh bien Klay Thomson est l’extrême inverse de ce profil. À quoi bon dribbler lorsqu’on peut envoyer de la bombinette du parking en catch & shoot ? Occasion de se remémorer son record en carrière de points (60 patates) avec seulement… 11 dribbles.