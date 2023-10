Les 30 Previews en 30 Jours sont lancées ! La saison 2023-24 débutera le 24 octobre et comme chaque année, on vous présente chacune des 30 franchises de la ligue, en détail, à travers des articles évidemment mais aussi avec une preview en vidéo, tous les jours à l’heure du déjeuner. Aujourd’hui ? Place à la preview des Golden State Warriors !

Au menu ? Le coup d’œil dans le rétro, le marché de l’été, le roster, la question de la mort, le Gérard d’Or, le pronostic… on prend les mêmes et on recommence en tentant de se projeter au mieux pour cette nouvelle saison !

On ne change presque pas une équipe qui gagne, les Warriors sont dans le dernier tiers des 30 Previews en 30 Jours et seront donc, par conséquent, parmi les contenders à la bague NBA cette saison encore. Une demi-finale de Conf en mai dernier face aux Lakers, et on repart au combat dans la Baie avec principalement une nouvelle tête : celle de Chris Paul, une tête bien pleine qui remplace une tête de poule devenue indésirable : Jordan Poole. Pour le reste ? Tu connais. Du Stephen Curry, du Klay Thompson, du Draymond Green et du Steve Kerr, avec un petit Wiggins et un grand Chamberloon pour jouer les facteurs X et le gamin Kuminga pour éclairer le centre de formation. Encore une saison qui ne devrait pas se stopper en avril, alors envoyez la preview et mettez votre plus beau slip de bain, ça va faire SPLASH.