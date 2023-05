Deux matchs au programme cette nuit et la NBA nous récompense avec un petit Top 5 matinal pour revoir les plus belles actions de ces dernières heures. Allez, on se mate tout ça avec le café et les croissants.

Si Nikola Jokic trouve que c’est trop simple, il peut le dire tout de suite.

Kevin Durant sort un contre de grand garçon sur Aaron Gordon. Not in my house Gordie.

36 ans mais encore des jambes bien fraiches pour Al Horford. La petite célébration c’est en bonus.

Si Devin Booker et Kevin Durant veulent se reconvertir dans le Foot US, ils devraient trouver preneurs.

Sans surprise, James Harden domine ce classement avec son game winner au bout du suspense. Un shoot XXXXXL pour la barbe