Après la série entre Lakers et Warriors, on focus sur celle entre le Heat et les Knicks, également à 3-1. Miami en route pour les Finales de Conférence ? On en parle dans l’apéro TrashTalk !

Pour retrouver toutes nos vidéos, c’est ici.

Comme nos amis les Lakers, l’équipe de Jimmy Butler mène désormais 3-1 dans sa série face aux Knicks. Le passage par Miami n’a pas été de tout repos pour l’équipe de Tom Thibodeau, qui s’est inclinée deux fois et a clairement manqué d’efforts. Quels ajustements peuvent faire les Knicks ? Est-ce que le Heat va finir ça au Madison Square Garden ? Et y a-t-il vraiment un autre scénario que Miami en finale de conférence ? Sortez vos plus belles lunettes, voici l’Apéro Heat – Knicks !

Fans de South Beach et de Big Apple, c’est l’heure de se mouiller ! Est-ce que le Heat repart en Finale de Conférence comme l’an passé ou est-ce que les Knicks ont encore assez de hargne pour inverser la tendance ?