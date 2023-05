Youpi : on connaîtra ce soir le nom du Coéquipier de la saison en NBA. Autrement dit, le joueur qui fait le plus l’unanimité dans le vestiaire auprès de ses coéquipiers. Un concours où Rudy Gobert et Kyle Anderson ne sont pas nommés. Bizarre.

Épaule sur laquelle se reposer en cas de coup dur, bonne humeur quotidienne ou ambianceur dans le vestiaire, les profils nommés dans la course au « Coéquipier de l’année » affichent une belle diversité. Le trophée porte désormais les nom de Twyman-Stokes, deux partenaires modèles des Royals de Cincinnati dans les années 1960. Le lauréat de cette statuette pour la saison 2022-23 sera connu ce soir, et les nommés sont…

Mikal Bridges, Nets

Darius Garland, Cavaliers

Udonis Haslem, Heat

Jrue Holiday, Bucks

Derrick Rose, Knicks

Grant Williams, Celtics

Harrison Barnes, Kings

Stephen Curry, Warriors

Aaron Gordon, Nuggets

Jaren Jackson Junior, Grizzlies

Damion Lee, Suns

Damian Lillard, Blazers

Qui pour succéder à Jrue Holiday, le plus altruiste des daims ? Lui même encore une fois ? Ou bien Damian Lillard, déjà lauréat en 2020-21 ? Réponse ce soir. Les noms sont vrombissants dans cette belle liste de joueurs avec du old school (Haslem, Rose) et des superstars (Curry, Lillard), on retrouve aussi beaucoup de joueurs besogneux et de gros défenseurs avec notamment Garland et Jaren Jackson Jr. Preuve que la bonne humeur dans un vestiaire conduit souvent à des résultats, tous les nommés ont participé aux Playoffs 2023. Ah non, c’est vrai : Damian Lillard joue à Portland.