Les Suns finissent le travail au Staples Center : les Clippers étaient trop usés, Chris Paul a été gigantesque… et Phoenix est en Finale NBA

Il y avait comme une odeur d’exécution publique cette nuit à Los Angeles, sauf que la victime ne s’était rendue coupable de rien, car la victime était tout simplement usée. Usée par une campagne de Playoffs aussi héroïque qu’inconstante, aussi imprévisible que méritante. Alors les Suns ont regardé leur plus beau bourreau mettre à mort la bête blessée, devant son public, rendant la story encore plus folle, plus intense, plus humaine. Messieurs dames les Phoenix Suns sont en Finale NBA, 10 ans après leurs derniers Playoffs, 28 ans après leurs dernières Finales.

Le match ? Pas forcément le plus important dans cette histoire, mais parlons-en un minimum, quand même. Pas le match le plus compliqué de ces Playoffs pour les Suns car, on l’a dit en intro, ces Clippers étaient tout simplement explosés, après une campagne forte de 19 combats quand leur adversaire en comptait quatre de moins et environ dix jours de repos en plus. Un succès construit avec patience dans ce Game 6, profitant dans un premier temps de l’absence de véritable intérieur côté Clippers pour appuyer là où ça fait mal, avec le bouton Ayton. L’autre grand bonhomme du début de match, de la première mi-temps même ? Jae Crowder, intraitable en attaque en plus d’avoir offert son abattage habituel en défense. A ce moment de la rencontre les hommes de Tyronn Lue tiennent, grâce à un début de match affolant de… Pat Beverley, grâce à une réussite heureuse du parking de… DeMarcus Cousins. Bref on le sent, on le sait, ces Clippers-là tiennent sur un fil et il est tout effiloché, et il est à deux doigts de se briser.

Et ce qui devait arriver arriva

Questions. Peut-on remporter un match de Playoffs avec un Paul George sur les rotules, trop bien défendu par Torrey Craig notamment et en fin de parcours après une postseason en tous points magnifique ? Peut-on remporter un Game 6 de Finales de Conférence avec Marcus Morris comme leader offensif ? Peut-on battre les Suns en 2021 sans intérieur de métier ? Peut-on freiner un Chris Paul au sommet de sa gloire et auteur en deuxième mi-temps de… 31 de ses 40 points. Non, non, non, et non. Alors les Suns font le break, puis très vite le break se transforme en semi-remorque. Chris Paul excite aussi bien sa fanbase que ses adversaires, DeMarcus Cousins prend une flagrante un peu sévère, Pat Beverley redevient lui-même et dégoupille quand il se rend compte qu’il possède environ 1 500 fois mois de talent que son assaillant du soir, et petit à petit l’écart grimpe jusqu’à l’officialisation de ce que tout le monde avait compris depuis longtemps. Une victoire 130-103, le couvercle posé sur une série jouée face à des Californiens sans Kawhi Leonard mais cela ne doit enlever en rien à l’exploit de cette équipe si complète et si talentueuse.

Deuxième meilleure équipe de la saison régulière, les Lakers effacés sérieusement au premier tour, les Nuggets balayés en demi et désormais les Clippers au tapis, plus rien n’arrête les Suns cette saison, après une disette longue d’une décennie. Messieurs bravo, les Clippers furent valeureux et n’ont pas volé leur place, mais sur cette série pas besoin de photo finish, les Phoenix Fu**in Suns sont en Finale NBA et c’est absolument mérité, et c’est absolument fabuleux.