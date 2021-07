Les Clippers sont officiellement éliminés : pas de remontada cette fois-ci, mais gros respect pour ce parcours magnifique

Menés 2-0 et 3-2 par les Mavericks au premier tour des Playoffs, menés 2-0 par le Jazz au second, les Clippers sont arrivés jusqu’en Finales de Conférence Ouest grâce à leur talent mais surtout grâce à un cœur gros comme ça. Cette nuit encore, les hommes de Tyronn Lue ont joué avec leurs tripes, mais les Suns étaient tout simplement en mission. À bout de souffle, les Clips sont finalement tombés les armes à la main.

Paul George et ses copains peuvent garder la tête haute. Si la déception règne forcément aujourd’hui à Los Angeles, les Clippers sortent par la grande porte et les innombrables vannes sur leur choke de la bulle ont désormais laissé place au respect. Le respect pour une équipe qui n’a jamais rien lâché, une équipe qui s’est retrouvée dos au mur tant de fois durant cette campagne de Playoffs, une équipe qui a dû se débrouiller sans son meilleur joueur – Kawhi Leonard – sur les huit derniers matchs, mais aussi sans Serge Ibaka (puis Ivica Zubac). Quand on a appris la blessure du Klaw, on n’était pas nombreux à miser sur les Clippers face au Jazz, leader de la NBA en saison régulière. Mais la bande à Tyronn Lue n’a jamais cherché d’excuses, jamais. Elle est allée à Salt Lake City pour chercher une énorme victoire avant de conclure à la maison dans ce qui représente peut-être le match le plus fou de la saison. Première Finale de Conférence dans l’histoire de la franchise, peut-être au moment où on l’attendait le moins. Face aux Suns, les Clippers ne sont pas passés loin d’un nouvel exploit. La défaite au buzzer – ou presque – lors du Game 2 pèse très lourd aujourd’hui quand on regarde le scénario complet de cette série contre Phoenix, et le Game 4 perdu au Staples Center était également prenable. Donc oui, les regrets sont là et l’objectif global de la franchise, qui est de remporter un titre NBA dans l’ère Kawhi Leonard – Paul George, n’est toujours pas atteint. Cependant, la perception autour de l’autre équipe de Los Angeles a changé durant cette postseason. Ces deux dernières années, les Clippers ont souvent fait preuve de suffisance, voire d’arrogance, avec comme symbole ultime cette série perdue contre les Nuggets après avoir mené 3-1 en demi-finales de Conférence Ouest 2020. Beaucoup de talent, mais un collectif laissant parfois perplexe. Depuis le fiasco de la bulle, c’était difficile de faire confiance à cette équipe dans les moments chauds, mais les Angelinos ont prouvé dans ces Playoffs qu’ils possédaient de vraies ressources mentales et un groupe solide. Quelque part, les Clippers ont redressé le navire dans la bonne direction, même si le résultat final n’est pas celui espéré.

Peut-être que cette campagne de Playoffs 2021 représentera la base sur laquelle les Clippers arriveront à construire pour aller au bout un jour. Tyronn Lue a montré qu’il pouvait tirer le meilleur de son équipe, Paul George a enterré le surnom de Pandemic P pour faire honneur à celui de Playoffs P, Terance Mann s’est révélé, Reggie Jackson était un autre homme, Nicolas Batum a prouvé qu’il était loin d’être cramé, Pat Bev est devenu un joueur fair-play … on pourrait continuer comme ça encore longtemps. Beaucoup d’individualités ont brillé, mais toujours dans un collectif qui a montré soir après soir sa résilience, en particulier dans des situations très compliquées où L.A. semblait condamné. Pour la fanbase des Clippers, qui a tellement souffert au fur et à mesure des années, cette campagne de Playoffs a redonné une vraie fierté et ça, c’est déjà énorme. Les moments épiques vécus ces dernières semaines resteront gravés dans les mémoires, en attendant peut-être une bannière de champion dans les années à venir. Pour rappel, Kawhi Leonard peut devenir agent libre cet été avec sa player option. Si on l’imagine mal quitter son cocon de Los Angeles, ça reste théoriquement une possibilité. Comme Kawhi, Serge Ibaka possède également une option, tandis que Reggie Jackson et Nicolas Batum sont en fin de contrat. On ne va pas rentrer dans les dossiers d’intersaison maintenant, on aura le temps de faire ça un peu plus tard, mais l’été qui arrive sera important pour les Clippers. Tout ça pour dire que rien n’est promis, mais les Angelinos peuvent aujourd’hui se regarder dans la glace avec fierté.

L’élimination des Clippers dans la bulle avait provoqué de nombreuses moqueries, à juste titre. Cette année, ils méritent notre respect pour leur magnifique parcours en Playoffs. Un parcours qui s’arrête certes brutalement avec cette défaite de 27 points contre Phoenix cette nuit, mais les Angelinos ont absolument tout donné.