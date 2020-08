Preview de la soirée NBA : trois affiches et deux potentielles éliminations, attention à vos flambeaux

Milieu de semaine, et trois parties de panier-balle au programme d’une soirée qui pourrait bien signifier la clôture de ce premier tour de Playoffs pour la Conférence Est. Dans les autres rencontres en revanche, ça va jouer très fort, car ça peut d’un côté prendre l’ascendant, de l’autre se faire envoyer en vacances. Allez, on se fait une petite montée de salive sans plus attendre, let’s go !

Ce soir, c’est pour 22h qu’il faudra être posé devant le League Pass. C’est en effet à cette heure-là que commencera la première rencontre du soir entre les Bucks et le Magic. Un match qui pourrait signifier la fin de l’aventure pour Evan Fournier et ses potes dans la bulle. En plus, Giannis Antetokounmpo et Khris Middleton doivent être bien vexés car ils font partie de la seule équipe n’ayant pas réussi à passer le balai parmi les quatre leaders de l’Est. Une sale performance qui devrait assez largement convaincre les Bucks de plier tout ça ce soir. En face, Nikola Vucevic devrait sortir son petit carton habituel, mais ça ne suffira certainement pas à endiguer la vague verte. À moins que Vavane ne nous plante 40 pions, on sait jamais. Sinon, c’est lui qui saute au conseil, donc de toute façon il n’a pas le choix. Après avoir vu ce qui risque de s’apparenter à une scène d’horreur, on enchaîne avec Rockets – Thunder à 0h30. Là, ça pourrait jouer très fort car après avoir mené 2-0, les Rockets ont vu le Tonnerre les rejoindre pour remettre les compteurs de la série à zéro. Attention, ce soir ça risque d’envoyer du pâté car en plus d’une victoire, il y a un énorme ascendant à prendre. On sait que même avec le mental, les Fusées ne sont pas toujours adroites à 3-points, alors sans il faut tout de suite dire à Mickey de prévoir deux-trois permis de construire parce que ça va envoyer de la brique. Grosse information : Russell Westbrook est « questionable » pour ce Game 5, et ne manquera pas d’envie au moment de défoncer son ancienne équipe, enfin s’il foule réellement le parquet. Décision à venir juste avant le match.

Il est 3h du matin, on s’enfile la fin de la boîte de Kinder Pingui, un peu de café pour ne pas laisser de morceaux dans les tuyaux, et on embraye sur le dernier duel de la soirée, Lakers – Blazers. On dit duel, mais Damian Lillard, qui souffre d’une entorse au genou, sera absent, alors ça perd beaucoup de sa saveur. Non pas qu’on ne soit pas fan de C.J. McCollum, mais il aura fort à faire pour tirer son équipe face à des Purple and Gold bien déterminés à fermer la boutique de l’Oregon dès aujourd’hui, histoire de se prendre un peu de temps à la pistoche avant la suite. LeBron a montré au dernier match qu’il n’était encore qu’en mode préchauffe sur ce début de Playoffs, et ça fait vraiment flipper. Non, franchement, on adore les Blazers, mais ce soir ça risque d’être trop dur, surtout que Gérard Smith vient d’égaler Kobe aux 3-points inscrits en postseason et devrait ainsi faire honneur à la légende (ou pas). Allez, il est maintenant 5h, et peu importe l’issue du match, c’est le moment parfait pour aller rêver du fait que Ty Lue soit le coach favori de plusieurs équipes NBA…

Bang, petite soirée sympa au programme, et au terme de laquelle on pourrait certainement avoir à mettre à jour nos brackets. Ou pas, car nous avons vu la lumière : ce soir, Evan Fournier et Anfernee Simons vont mettre 57 points chacun. Dans tous les cas, on se retrouve en forme à 22h, bisette !