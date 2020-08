Jamal Crawford veut revenir l’année prochaine à l’âge de 41 ans : on dit oui, car six minutes dans la bulle, c’était vraiment pas assez

Appelé en renfort par les Nets en juillet, Jamal Crawford n’a joué que six petites minutes dans la bulle avant de se blesser. Pas de quoi décourager papy qui veut une nouvelle chance, si possible à Brooklyn, pour finir en beauté et éventuellement tenter de chercher une bague.

Une saison entière à attendre un coup de fil pour six minutes de jeu, c’est rageant et ce n’est sans doute pas la fin qu’espérait Jamal Crawford pour sa carrière. Surtout après avoir planté 51 points un an avant, lors de son dernier match avec les Suns. Rappelé en urgence par des Nets décimés qui étaient sur le point d’envoyer leur équipe de G League à Orlando, le triple meilleur sixième homme de la Ligue espérait se servir de la bulle pour montrer qu’il en avait encore sous le capot. Toujours aussi fit à 40 piges, Jamal a fait parler son shoot, son handle et sa vision du jeu : 5 points et 3 passes décisives en 6 minutes face aux Bucks avant de se retrouver à l’infirmerie pour une blessure à l’ischio. Pas de prise de risque avec les personnes âgées, l’ancien Clipper a donc assisté au sweep des Nets depuis le banc. Mais aucun regret pour l’arrière, heureux d’avoir pu participer à cette fin de saison historique marquée par le COVID et le mouvement Black Lives Matter pour la justice sociale.

On imagine quand même qu’il aurait préféré une autre tournure sportive, lui qui a confirmé vouloir poursuivre sa carrière dans un entretien accordé à Marc Stein pour le New York Times. Et si c’est avec les Nets, ce sera encore mieux. Pas fou J-Crossover, il y a peut-être une bague à aller chercher du côté de Brooklyn la saison prochaine. Kevin Durant lui-même souhaiterait le voir revenir pour apporter encore plus d’expérience à une équipe qui s’apprête à viser le titre. Mais on en est encore loin et à plus de 40 ans, après une saison blanche et une blessure au bout de six minutes de jeu, Crawford n’a pas vraiment dissipé les doutes. D’autant plus que d’autres joueurs ont profité du roster de départemental des Nets pour se mettre en lumière (#TLC). Moins rapide qu’avant mais toujours aussi smooth, l’ancien meilleur sixième homme des Hawks et des Clippers possède un profil de scoreur/ball-handler qui pourrait rendre service à quelques équipes en sortie de banc. Avec la retraite de Vince Carter, J-Crossover deviendrait le joueur le plus âgé de la NBA s’il trouvait un point de chute la saison prochaine.

Jamal Crawford fait toujours partie des ball-handlers d’élite et reste l’un des joueurs les plus élégants de la NBA. Et après quasiment 20 saisons, il manque toujours un titre au palmarès du triple meilleur sixième homme de la Ligue. Bref, ici on milite pour un retour de J-Crossover !

Source texte : New York Times