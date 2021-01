Le pari NBA du jour : 280€ à gagner en misant sur le duel Damian Lillard – Stephen Curry

Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce 1er janvier 2021, un joli programme nous attend avec pas moins de dix affiches au menu. Et qui dit joli programme dit nombreuses opportunités pour se faire plaisir, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire ParionsSport !

01h00 : Mavericks (2,00) – Heat (1,94)

01h00 : Hornets (1,55) – Grizzlies (2,70)

01h00 : Pistons (4,60) – Celtics (1,24)

01h30 : Nets (1,40) – Hawks (3,35)

02h00 : Wolves (1,95) – Wizards (2,05)

02h00 : Spurs (3,05) – Lakers (1,45)

02h00 : Bucks (1,08) – Bulls (9,00)

03h00 : Jazz (2,40) – Clippers (1,66)

03h00 : Nuggets (1,60) – Suns (2,55)

04h30 : Warriors (2,40) – Blazers (1,70)

Le pari qu’on sent bien

Stephen Curry marquera plus de points que Damian Lillard (avec les deux marquant au moins 20 points) (1,85) : l’un des gros duels de la nuit opposera les deux snipers Stephen Curry et Damian Lillard lors de la rencontre entre Golden State et Portland. On est ici sur un pari « Face à Face Points » avec une cote à 1,85 des deux côtés, pour Steph comme pour Dame. Chacun fera son choix selon son intuition mais nous, on préfère miser sur Curry, moins bien entouré que Lillard offensivement et possédant donc plus de responsabilités en attaque. Gros signe positif, l’ancien MVP est bien chaud depuis deux matchs, scorant 36 et 31 points contre Chicago et Detroit, tandis que Damian reste sur un match compliqué contre la défense des Clippers avec seulement 20 points. 20 points, c’est aussi la barre que les deux pyromanes devront dépasser pour que le pari soit validé. Un détail important à prendre en compte mais vu le niveau des deux équipes en défense, ça ne devrait pas poser de problèmes.

Le combiné à tenter

Les Clippers l’emportent dans l’Utah et les Celtics gagnent à Detroit (2,06) : dans notre combiné du jour, on part sur une victoire des Clippers sur le parquet du Jazz, ainsi qu’un succès des Celtics à Detroit. Étant donné la faiblesse des Pistons (quatre défaites en quatre matchs sur ce début de saison) et la grande forme de Jaylen Brown (28 points de moyenne, 42 pions lors du dernier match) côté Boston, les Verts ne devraient pas trop galérer pour l’emporter, d’autant plus que Blake Griffin ne jouera pas pour Detroit. À l’Ouest, la tâche ne sera pas facile pour les Clippers, mais Utah sera en back-to-back. Le Jazz s’est effectivement incliné face à Phoenix hier, à domicile. Une belle occasion pour Los Angeles, qui reste sur deux victoires contre Minnesota et Portland. De plus, Kawhi Leonard est officiellement de retour, lui qui reste sur une belle perf face aux Blazers (28 points, 7 passes, 3 interceptions) après deux matchs d’absence.

Une petite folie pour finir ?

Les Nets battent les Hawks et Kevin Durant termine meilleur marqueur du match (3,50) : toujours risqué de miser sur « le meilleur marqueur du match », encore plus quand on combine ça avec le résultat. Mais quand on voit le niveau de Kevin Durant sur ce début de saison, on peut se permettre une petite folie.

C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. Rendez-vous dès demain chez le banquier pour l’ouverture du PEL.

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).