Preview de la soirée NBA : on finit les restes avec un second Nets – Hawks en trois jours pour démarrer 2021 du bon pied

Les résolutions de la NBA sont claires pour 2021 : la Ligue veut offrir encore plus de basket à ses fans et elle lie les paroles aux actes avec pas moins de dix rencontres programmées pour ce premier jour d’une année que l’on espère bien plus sympa que 2020. Si la plupart des équipes sur les parquets au début de la nuit ne font clairement pas rêver, avouons-le, la suite devrait vous garder éveillé en ce lendemain de réveillon de cuite.

À la suite d’une soirée du 31 décembre 2020 que vous pouviez passer en compagnie de la NBA si vous le souhaitiez, et ce dès 21h, la Ligue a repris des horaires un peu plus habituels pour terminer la première journée du calendrier de 2021. Décryptage du menu idéal pour décuver bien au chaud sur son canapé ou dans son lit sous la couette.

1h00 : Hornets – Grizzlies : on commence la soirée en douceur et malheureusement en l’absence de Ja Morant, qu’on ne reverra pas en action avant la mi-février puisqu’il a rejoint le FC Infirmerie il y a peu de temps. Sans lui, les Grizz sont menés par… Kyle Anderson et s’en vont défier les Hornets du bon Michael Jordan après s’être fait dégommer par les Celtics (107 à 126). Ce sera l’occasion pour LaMelo Ball de nous prouver qu’il peut performer avec continuité après avoir fait les montagnes russes depuis le début de la saison et de prouver qui est le meilleur meneur à Charlotte. Une phrase pas si évidente que cela pour l’instant.

1h00 : Pistons – Celtics : une véritable affiche à l’ancienne mais un match plus spécialement sexy désormais, qu’on se le dise. Le rapport de force penchant déjà très largement en faveur de Boston, la tâche semble quasiment impossible pour Detroit sans Blake Griffin et probablement sans Killian Hayes (cheville) non plus. En somme tout est réuni pour nous permettre de croire à l’un de ces inattendus exploits que la NBA a si souvent l’occasion de nous offrir ! À moins que Jaylen Brown enchaîne après son carton face aux Grizz (42 points en 28 minutes).

1h00 : Mavericks – Heat : si les Mavs donnent pour l’instant l’impression de tanker au sein d’une Conférence Ouest très compétitive (1-3), Luka Doncic et ses copains vont bien finir par se réveiller un jour. Pourquoi pas cette nuit à la maison face à un Heat pas encore lancé et toujours possiblement privé de Jimmy Butler ? L’affiche est alléchante. Espérons que le Slovène a réglé la mire après ses échecs répétés longue distance ces derniers jours. Il ne pourra pas compter sur ses intérieurs européens : ni Maxi Kleber, ni Kristaps Porzingis.

1h30 : Nets – Hawks : deux jours après le plus gros carton offensif de ce début de saison à l’occasion du succès 145 à 141 des Nets contre les Hawks, les deux équipes se retrouvent déjà. Malgré les nombreux absents annoncés (Gallinari, Rondo, Dunn, Snell, Okongwu et possiblement Hunter), Atlanta pourra tenir tête au duo Durant-Irving si Trae Young, touché au mollet, peut finalement tenir sa place. Connaissant le bonhomme, on le verrait mal manquer une rencontre aussi importante. Nouvelle orgie offensive à venir ? Réponse dans la nuit !

2h00 : Bucks – Bulls : après l’avoir emporté face aux Wizards au bout du suspense (133-130) la nuit dernière dans un match où les défenses étaient rangées au placard, sans doute les seules à respecter le confinement dès 20h, les Bulls se déplacent à Milwaukee sans Lauri Markkanen. Les Bucks de Giannis Antetokounmpo vont être remontés, voulant revenir à un bilan neutre après une fin d’année 2020 très irrégulière. Attention du côté des Bulls, la fessée pourrait faire mal !

2h00 : Wolves – Wizards : encore un match qui sent bon la défense. Les Wolves ont eux au moins l’excuse de l’absence de Karl-Anthony Towns (poignet) pour expliquer leurs larges défaites des derniers jours. Côté Wizards, le début de saison est tout bonnement catastrophique, avec cinq défaites plus inquiétantes les unes que les autres. Scott Brooks a passé le cap entre 2020 et 2021 mais pas sûr qu’ait le temps de conduire l’ambulance jusqu’à l’hôpital si les difficultés se poursuivent. Profitez-en le temps qu’il est toujours sur le banc pour bien scorer en TTFL !

2h00 : Spurs – Lakers : le troisième match prévu à 2h du matin est sans doute le plus intéressant. Spurs et Lakers se retrouvent deux jours après leur première confrontation (107-121) et l’expulsion de Gregg Popovich ayant entraîné le début de la carrière de head coach de Becky Hammon, première femme à diriger en NBA. Nouvelle démonstration de force des Angelinos ou bien réveil de DeMar DeRozan et ses petits ? Cette fois-ci, Pop’ devrait rester sur le bord du parquet jusqu’au terme de la rencontre. Enfin pas sûr mais presque.

3h00 : Nuggets – Suns : Nikola Jokic devrait cette fois pouvoir compter sur l’aide de Jamal Murray selon les dernières déclarations de Mike Malone avec pour but de corriger un début de saison un peu pourri. Le duo ne sera pas de trop face aux deux All-Stars venus du désert, Devin Booker et Chris Paul, d’autant que Michael Porter Jr. ne sera pas présent en raison du protocole sanitaire. Une nouvelle belle affiche entre les Soleils de l’Arizona et les Pépites du Colorado. Même en VF, on a l’eau à la bouche en pensant aux cracks réunis sur le parquet.

3h00 : Jazz – Clippers : seconde apparition pour Leatherface, le nouveau surnom d’un Kawhi Leonard masqué. Le mec n’est jamais là pour rigoler et veut retrouver le succès en 2021 donc toute personne sur sa route peut en subir les conséquences. Le Jazz devra en faire bien plus que depuis le début de saison et notamment la nuit dernière face aux Suns (95 à 106) pour pouvoir l’emporter. À moins que les Clipps aient un peu trop profité du réveillon et nous réitèrent la déroute de 50 points connue face aux Mavericks dimanche dernier (73 à 124). Les fesses sont encore rouges.

4h30 : Warriors – Blazers : les Blazers vont tenter de se venger avec la manière de Warriors qui aimaient tant les châtier ces dernières années, notamment avec le sweep en Finale de Conférence lors des Playoffs 2019. Maintenant que Stephen Curry se trouve bien seul, toujours privé de Klay Thompson ou encore Draymond Green, au contraire d’un Damian Lillard mieux entouré, le rapport de force va-t-il se retourner ? Pour le moment, les deux équipes ont le même bilan (2-2) mais sans doute pas les mêmes objectifs à moyen terme. Préparez-vous en tout cas à un show spectaculaire entre Dame et Steph, et non pas grâce à Kelly Oubre Jr. et Andrew Wiggins les tireurs fous.

Dix rencontres et du lourd à partir d’1h du matin avec ce Heat – Mavericks pour débuter, suivi d’un Nets – Hawks très sympa également. L’Ouest n’est pas en reste avec quatre affiches intrigantes en fin de nuit. Allez, petit café et on est parti pour une belle première nuitée 2021 sur les parquets NBA !

