Après les signatures de ses compatriotes français, Rayan Rupert a enfin paraphé le contrat offert par Portland de sa plus belle plume. Sur le papier : un deal de trois ans dont deux garantis. De quoi lui laisser amplement le temps de faire ses preuves dans l’Oregon

Drafté en 43ème position il y a deux semaines, il était temps que Rayan Rupert signe son contrat avec les Blazers. Ce dernier a eu le droit de le découvrir quelques jours après Scoot Henderson et Kris Murray, vu que les deux ont été draftés au premier tour et ont donc eu accès à un vrai contrat garanti complet sur quatre saisons dont deux garanties. Rayan Rupert, lui, n’était pas certain d’obtenir un contrat pareil mais il a finalement eu le droit. Pour le Français, le deal est raccourci d’une saison mais deux ans sont toujours garantis.

Sources: The Portland Trail Blazers signed No. 43 pick Rayan Rupert to a three-year deal, which is fully guaranteed for the first two years and includes a team option for the third year, @hoopshype has learned. Rupert played for the New Zealand Breakers (@NZBreakers) last season.

— Michael Scotto (@MikeAScotto) July 5, 2023

La dernière année de son contrat sera donc déterminée par les Blazers et leur team option, s’ils en veulent encore en 2025-26 ou non. C’est encore loin, mais Rayan Rupert devra essayer de se faire sa petite place pendant ses saisons rookie et sophomore en NBA. En attendant de le voir évoluer sur le parquet du Moda Center, la Summer League débute demain pour Rayan et Rip City contre les Rockets d’Amen Thompson. De quoi commencer avec un bon test, pour ensuite enchaîner face aux Spurs de Victor Wembanyama et les Hornets de Brandon Miller. Un gros plateau plus que formateur pour la team de jeunes de PDX qui va sûrement devoir prendre les rênes de la franchise après que le départ de Damian Lillard soit devenu réalité.

Source : Hoopshype