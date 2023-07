En NBA comme dans la plupart des sports américains, les joueurs ayant marqué l’histoire de leur franchise ont l’habitude de voir leur maillot retiré et monté au plafond de la salle. Une tradition qui perdure depuis la création de la ligue et qui permet d’honorer les légendes de la NBA. Parmi elles, Magic Johnson, Michael Jordan , Dirk Nowitzki ou encore… Nate Robinson (non, on ne confond pas avec David).

Ah, la Summer League ! Cette compétition où les rookies tentent de faire leurs preuves, les no-names tentent de se faire une place en NBA et les sophomores roulent sur absolument tout le monde pour montrer qu’ils sont bien meilleurs que les autres (coucou Keegan Murray). Le joueur dont on vous parle dans ce papier, Nate Robinson, fait partie de la troisième catégorie, puisqu’il a disputé la Summer League de Las Vegas à quatre reprises !

Drafté en 2005 par les Suns avant d’être envoyé chez les Knicks, Nate Robinson participe tout de suite à la Summer League sous le maillot new-yorkais. Après une première saison NBA réussie durant laquelle il remporte notamment le concours de dunk (du haut de ses 1m75), il retourne jouer la ligue d’été en juillet 2006, comme ont l’habitude de le faire une partie des sophomores. Jusque là, rien d’anormal, mais c’est l’année suivante que Nate va commencer à forcer un peu en disputant la Summer League pour la troisième fois. Joueur NBA aguerri, il mène logiquement les Knicks vers le titre et un bilan de 5-0. Avec 19,6 points, 3,6 rebonds et 6 passes de moyenne, le meneur est logiquement élu MVP de la compétition. Et l’été suivant, il remet le couvert et devient le premier joueur à participer quatre fois à la Summer League.

Un accomplissement (vraiment ?) qui lui vaut un honneur bien particulier. Le 20 juillet 2008, à la mi-temps d’un match de Summer League entre les Knicks et les Wolves auquel il ne participe pas, Nate voit son maillot retiré et monté au plafond de la salle accroché avec des punaises au mur du gymnase où se déroule la rencontre. La vidéo est aussi ridicule que légendaire, on vous laisse regarder ce grand moment d’émotion.

Le plus drôle dans cette histoire ? Peu de temps après, le maillot a été retiré du mur par un employé chargé de l’entretien du gymnase. Debout sur son escabeau, l’homme (visiblement pas très drôle) a décroché une à une les punaises et descendu le beau jersey floqué Robinson. C’est ainsi que se termine la courte histoire du maillot retiré de Nate Robinson.

Une chouette anecdote parmi tant d’autres dans cette Summer League qui anime chacun de nos étés. On boucle cet article sur une information 100% véridique : le maillot de Nate Robinson a donc été retiré chez les Knicks pendant que celui de Kevin Garnett attend toujours dans un placard à Minnesota.

