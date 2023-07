On pensait voir un beau combat entre jeunes loups en quête d’un contrat ou de légitimité en NBA, on a surtout vu un joueur confirmé mettre des pichenettes à des gamins toute la soirée. Ça c’est le résumé de la performance de Keegan Murray et des Kings face au Miami Heat cette nuit. C’était pas beau à voir, mais on l’a vu alors on vous le raconte.

Qui a dit que la Summer League servait à gagner sa place en NBA ? En tout cas pas Keegan Murray qui est surtout là pour rappeler à tous les autres qu’ils n’ont rien à faire ici. Ou peut-être l’inverse. Bref, peu importe, on ne comprend pas trop pourquoi Keegan joue mais il le fait et il casse des gueules. 41 points avec un joli 6/11 à longue distance, sale temps pour le Miami Chaleur. En feu total, Keeg’ ne prenait même pas la peine de poser ses appuis avant de shooter. Paye ton respect.

C’est Keegan Murray ou prime Steph Curry ? pic.twitter.com/WPPjqOBUiS

Et puis si ce n’était pas suffisant de leur rouler dessus en attaque, Murray a passé son temps à dire non de la main quand les Floridiens voulaient scorer à leur tour. 4 contres et une grosse impression de voir un daron bien trop compétitif faire un pick-up game avec ses enfants de 4 et 8 ans. Sans surprise ça donne une victoire tranquille 93-85 pour les Kings qui quittent invaincus leur compétition à domicile, avant de rejoindre Vegas dès demain… sans le Keegs.

Keegan picks up his FOURTH block of the night and Keon finishes on the other end 🤝 #CaliforniaClassic | @Ticketmaster pic.twitter.com/ZPEcNrzQWn

Pour le reste, on n’a pas vu grand chose si ce n’est 22 et 17 points de Nikola Jovic et de l’athlétique Jamal Cain côté Heat, bien trop seuls pour rivaliser avec le croqueur du soir. Parce que oui, peu importe son efficacité, un titulaire chez le 3è de l’Ouest qui vient en Summer League piquer tous les ballons, c’est un croqueur.

La Ligue d’Été étant ce qu’elle est, on s’est aussi bien marré à découvrir les petits noms cachés au sein des rosters de la nuit. Mention spéciale pour Souley Boum, 1 interception et 1 tir raté, pas grave ce n’est pas là qu’on t’attendait.

Les Kings ont signé un joueur qui s’appelle Boum. C’est aussi ça, la beauté de la Summer League

La Summer League à Sacramento, c’est terminé, tout comme la Summer League de Keegan Murray, et ça c’est une bonne nouvelle. Promis les enfants, le grand gars violet au numéro 13 ne vous embêtera pas à Las Vegas .