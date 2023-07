Deuxième nuit de Summer League, déjà la dernière du côté de Sacramento, et encore une fois pas mal de choses intéressantes à se mettre sous la dent ! On vous résume tout ça et on enchaine ?

Les scores

California Classic Summer League :

Golden State Warriors – Charlotte Hornets : 98-83 (les stats)

– Charlotte Hornets : 98-83 (les stats) San Antonio Spurs – Los Angeles Lakers : 109-99 (les stats)

– Los Angeles Lakers : 109-99 (les stats) Miami Heat – Sacramento Kings : 83-95 (les stats)

Salt Lake City Summer League :

Memphis Grizzlies – Oklahoma City Thunder : 94-86 (les stats)

– Oklahoma City Thunder : 94-86 (les stats) Philadelphia Sixers – Utah Jazz : 104-94 (les stats)

Ce qu’il faut retenir

Les Warriors ont disposé des Hornets grâce à un Big Three qui sent le barbecue et la piscine hors-sol

Brandon Miller en a encore bien chié

Les Spurs ont fait péter le Champagn(i)e contre les Lakers, et le duo Branham / Wesley s’est bien fait plaisir

Tout comme Max Christie, bravo à lui.

Le public des Kings est bouillant même en juillet. Keeeeeeeeeeeegan ? Muuuuuuuuurray.

Keegan Murray qui s’est évidemment éclaté contre des mecs de la division d’en dessous. 41 pions en 31 minutes, on cherche à comprendre l’utilité mais c’était marrant.

Superbe match entre les Grizzlies et le Thunder, avec plein de mecs qu’on devrait voir pas mal cette saison.

On n’a pas regardé Sixers – Jazz, déso les gars.

Les Français de la nuit

Ousmane Dieng a été très en vue avec le Thunder, en attaque avec 13 points mais également en défense avec notamment deux gros contres. Bien gamin, bien aussi pour Sidy Cissoko qui n’a… toujours pas marqué un panier avec les Spurs mais qui a encore été monstrueux en défense. Tout part de là, alors ça va venir. Ça ne viendra peut-être pas en revanche pour Joel Ayayi, lancé avec la second unit des Grizzlies et qui en a bien bavé des deux côtés du terrain, surtout en défense avec un Tre Mann un tout petit peu trop rapide pour lui.

Quelques highlights

Lester Quinones fast break flush 💨

The California Classic is underway on ESPN2! pic.twitter.com/ObhVg5gfYJ

— NBA (@NBA) July 5, 2023

Chet Holmgren denies the 3PA ⛔

Last year’s No. 2 overall pick displays his defensive prowess in the Salt Lake City Summer League on NBA TV!

Watch on the NBA App: https://t.co/LDfT93bQhD pic.twitter.com/NSmJf0pMqh

— NBA (@NBA) July 5, 2023

Chet puts it back 😤

Chet Holmgren grabs the offensive rebound and slams in the putback!

Salt Lake City Summer League on NBA TV and the NBA App: https://t.co/LDfT93bQhD pic.twitter.com/CPLCG2tQ34

— NBA (@NBA) July 6, 2023

CHET DENIES IT AT THE RIM 🚫

Huge block by Chet Holmgren in the Salt Late City Summer League, LIVE on NBA TV and the NBA App: https://t.co/LDfT93bQhD pic.twitter.com/Dm40poLtk7

— NBA (@NBA) July 6, 2023

Blake Wesley THROWS IT DOWN 🔨 🔨

Watch the California Classic LIVE on ESPN. pic.twitter.com/lO7fuhr2dO

— NBA (@NBA) July 6, 2023

Keegan Murray fadeaway 💧

He’s up to 16 PTS… California Classic LIVE on ESPN! pic.twitter.com/pwQLWU3r70

— NBA (@NBA) July 6, 2023

Keon Ellis with the snatch-block 🤯

California Classic LIVE on ESPN pic.twitter.com/QljWWC90Ye

— NBA (@NBA) July 6, 2023

Keegan Murray for 39 🔥

Watch the California Classic on ESPN! pic.twitter.com/EcyvBI66ek

— NBA (@NBA) July 6, 2023

Le programme de ce soir