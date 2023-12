Ja Morant est revenu sur les parquets cette nuit après 25 matchs de suspension, et n’a pas perdu de temps pour réaliser des dingueries : 34 points, 6 rebonds, 8 passes, le tout avec le panier de la victoire en prime. De quoi enflammer Twitter !

The Ja effect 💯

— Kevin Garnett (@KevinGarnett5KG) December 20, 2023

“L’effet Ja”

He’s back!!!!!

#12#JaMorant

— Vince Carter (@mrvincecarter15) December 20, 2023

“Il est de retour!!!!”

Ja being back is good for hoops!

— Tyrese Maxey (@TyreseMaxey) December 20, 2023

“Le retour de Ja c’est bon pour le basket!”

1️⃣2️⃣!!!! That’s All 😤😤😤😤

— LeBron James (@KingJames) December 20, 2023

“12!!!! Voilà Tout”

Tough Ja!!

— Draymond Green (@Money23Green) December 20, 2023

“Ja est un dur!!”

Call 12📞 !

— Tyus Jones (@1Tyus) December 20, 2023

“Appelez le 12”

Grizzlies without Ja vs Grizzlies with Ja pic.twitter.com/2eSbBw6GXX

— Gilbert Arenas (@GilsArenaShow) December 20, 2023