Les Pelicans accueillent chaleureusement Yves Missi dans le Bayou ! Beaucoup voyaient le Camerounais atterrir en Louisiane, c’est désormais chose faite. Missi, annoncé comme l’un des cinq meilleurs pivots de cette cuvée, arrive dans une équipe des Pelicans excitante dont le vrai potentiel quand elle peut compter sur Zion Williamson est encore inconnu.

Encore un pivot traditionnel, attentif aux lobs qu’on lui jette et aux tentatives de tir insolentes qui passent près de sa raquette. Un défenseur déjà très intéressant, avec de la grosse mobilité pour ses 2m13, le rendant mine de rien bien polyvalent. Avec quelques kilos de barbaque et des progrès au niveau du tir, Missi va être de ceux qui vont pouvoir faire bien mal dans la NBA moderne.

L’ancien de Baylor se joint à une équipe des Pelicans qui va potentiellement représenter un superbe cadre pour permettre à Missi de se développer. Une fois habitué à la moiteur de la Louisiane, le francophone pourra potentiellement profiter des ficelles que pourra lui transmettre le très expérimenté Jonas Valanciunas à son poste, va connaître des phases avec un autre intérieur dominant en la personne de Zion Williamson et pourra s’inscrire dans un collectif qui est mine de rien déjà bien rôdé. De belles opportunités pour un joueur qui promet.

Yves Missi file près de Baton Rouge pour parfaire ses qualités de basketteur. Intérieur prometteur, dangereux sous le cercle et rapide, Missi va pouvoir montrer à une équipe des Pels qui sait déjà bien défendre que lui aussi ne donne pas sa part au chien quand il s’agit d’empêcher les adversaires de scorer. Un peu de riz cajun pour prendre du kilo et on voit déjà Missi devenir l’intérieur du futur à New Orleans. Why not ?