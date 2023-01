Donovan Mitchell ovationné par le public pour son retour à Utah

C’était l’événement de la nuit en NBA : le retour à Utah de Donovan Mitchell. L’arrière a reçu un accueil chaleureux pour ses retrouvailles avec le Jazz.

Il est toujours difficile de prédire comment sera reçu un joueur lorsqu’il revient dans son ancienne équipe. Donovan Mitchell le disait lui-même ces derniers jours, il n’avait aucune idée du genre de comité d’accueil qu’il allait recevoir de la part des fans.

Pourquoi une telle appréhension de la part d’un joueur qui n’a jamais demandé son transfert ? Sans doute que ses propos quant à son plaisir retrouvé dans l’Ohio pouvaient avoir mis un certain froid vis-à-vis du Jazz mais les fans n’en ont gardé aucune rancune. Au moment de la présentation des joueurs, Donovan Mitchell a d’abord eu droit à une vidéo hommage, mise au point par la franchise. Sa Draft, son implication auprès de la communauté locale, le concours de Dunks, le All-Star Game, sans oublier quelques-unes de ses actions iconiques, tout y passe.

Le coup d’œil dans le rétro effectué, il était temps pour le grand moment de la soirée, l’ovation réservée par une Vivint Smart Home Arena qui se lève comme un seul homme pour son ancien joueur.

Donovan Mitchell got a standing ovation from the Utah crowd in his first game back since being traded from the Jazz 👏 pic.twitter.com/PTr9TI9S7V

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) January 11, 2023