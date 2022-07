En envoyant Rudy Gobert dans le Minnesota pour récupérer un énorme capital draft de la part des Wolves, le Jazz a tourné une vraie page et pas mal de questionnements accompagnent logiquement le départ du Frenchie. Parmi eux, l’avenir de l’autre All-Star d’Utah Donovan Mitchell.

Quand le transfert de Rudy est tombé il y a tout juste une semaine, les premiers bruits de couloir laissaient entendre que le Jazz voulait « réorganiser son roster » autour de Mitchell. Néanmoins, on pouvait avoir des doutes sur les intentions du dirigeant Danny Ainge après le transfert de Royce O’Neale vers les Nets, le départ de l’exceptionnel Bo Cruz ainsi que celui du coach Quin Snyder, sur le banc du Jazz ces huit dernières années et remplacé par un entraîneur de 34 ans nommé Will Hardy. Est-ce que le Jazz va vraiment reconstruire en se basant sur Spida ou reconstruire complètement en refourguant également Mitchell contre une grosse contrepartie ? La question était légitime et Donovan lui-même est allé voir le management du Jazz pour avoir une meilleure idée du projet de la franchise de Salt Lake City. Mais à l’heure de ces lignes, l’arrière All-Star semble toujours dans les plans d’Utah et visiblement le sentiment est réciproque. Ce jeudi, dans une discussion entourant l’avenir de Mister Kevin Durant, Brian Windhorst d’ESPN a effectivement offert une update allant dans ce sens.

« Après le transfert de Gobert, on pouvait penser que Mitchell allait suivre. Peut-être que ça arrivera à un moment donné, mais aujourd’hui le Jazz indique aux autres franchises qu’il n’a pas l’intention de le trader. Et du côté de Mitchell, il n’a pas l’intention de bouger, il ne va rien forcer aujourd’hui. »

Cette décla confirme les propos d’Adrian Wojnarowski il y a quelques jours, qui avait annoncé que le Jazz refusait les calls concernant Donovan Mitchell. Si le scénario d’un départ de Spida ou d’une potentielle implication dans un trade avec les Nets de Kevin Durant n’est donc pas vraiment d’actualité, ça ne veut pas dire pour autant que le Jazz ne va pas bouger dans les prochaines semaines. Maintenant que Danny Ainge a réalisé son premier gros move, d’autres sont logiquement à venir. Certes Donovan Mitchell reste et devient la pièce maîtresse du projet mais si le scénario de la reconstruction complète est effectivement écartée, il va falloir trouver des joueurs plus adaptés au nouveau projet. On imagine que des vétérans comme Mike Conley et Bojan Bogdanovic pourraient bouger au cours de l’intersaison, et faudra surveiller ce que le Jazz fera des nombreux joueurs récupérés dans le transfert de Rudy Gobert ainsi que des picks de draft (quatre choix de premier tour + le 22e choix de la Draft 2022 Walker Kessler) bien évidemment. Jamais le dernier pour faire des gros coups, Danny Ainge est en tout cas devant un gros chantier et il sera très intéressant de voir comment la situation va évoluer du côté de Salt Lake City. Et jusqu’à quand Donovan Mitchell restera véritablement en ville. Car si le Jazz semble vouloir reconstruire autour de lui aujourd’hui, on ne peut pas exclure un scénario dans lequel Ainge décide finalement de tourner complètement la page de l’ère Spida – Gobert pour repartir sur un projet 100% à son image.

Garder un All-Star de 25 ans vous « oblige » à faire le nécessaire pour rester un minimum compétitif. Sinon, ça n’a pas vraiment de sens. C’est la voie actuellement empruntée par le Jazz, mais jusqu’à quand ? Quelque chose nous dit que l’avenir de Donovan Mitchell à Utah va redevenir un sujet d’actualité dans un futur pas si lointain…

