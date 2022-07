Alors que Kevin Durant a décidé de demander un transfert pour se barrer de Brooklyn, ce dernier a décidé de nous sortir hier sur son compte Twitter le trailer d’un documentaire qu’il a produit. Le résultat s’appelle « NYC Point Gods » et retracera le parcours des plus emblématiques meneurs de jeu made in New York.

New York City est la ville iconique du streetball au niveau mondial. À côté du Madison Square Garden, le deuxième terrain de basket le plus emblématique de la ville n’est pas le Barclays Center, mais bien le playground de Rucker Park. La terre promise de tous les fans de basket qui ont grandi avec les DVDs du And1 Mixtape Tour dans le sac. Aussi le terrain où sont passés les plus grands meneurs de la ville qui ne dort jamais. Des postes 1 aux mains d’or et au handle de folie qui ont envoyé plus d’un de leurs adversaires à l’hosto pour cheville cassée. Des meneurs qui préféreraient que leur copine rompe avec eux plutôt que d’arrêter le basket, leur vraie raison de vivre. Des garçons robustes, résistants, endurant chaque contact près du cercle. Et des hommes qui n’avaient pas froid aux yeux quand il s’agissait de faire le show devant des centaines de personnes. Ces garçons mis en lumière dans ce docu, ce sont Kenny Anderson, Mark Jackson, Stephon Marbury, Kenny Smith, Rod Strickland, Dwayne “Pearl” Washington, Rafer “Skip to My Lou” Alston et God Shammgod. De vrais meneurs made in New York qui ont fait rêver plus d’un jeune fan de basket. Rien qu’en voyant ce lineup, on sait que le projet « NYC Point Gods » s’annonce énorme. Et en voyant le trailer, on ne va pas vous mentir qu’on est également très hypés pour le rendu final.

Oh putain. Si c’est un docu sur les rois de la mène à New York avec Stephon Marbury, Skip to My Lou, Shamgod, Kenny Anderson, Mark Jackson, Rod Strickland et compagnie J’EXPLOSE https://t.co/noW1cWL0il — TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 6, 2022

Le documentaire est donc produit par Kevin Durant et Rich Kleiman, les deux créateurs de Boardroom, un nouveau média spécialisé dans le sport, la pop culture et le business autour de ces deux sujets. Ils sont chacun amoureux des meneurs certifiés New York, différenciables parmi mille autres postes 1, et voulaient avoir l’opportunité de réaliser un beau documentaire sur des joueurs qu’ils ont idolâtrés, des joueurs qui ont eu un énorme impact sur eux lors de leur adolescence. Pour accompagner les témoignages des joueurs, il y en aura également d’autres de la part de personnes importantes de Big Apple comme Stephen A. Smith, Cam’ron, Fat Joe, et des coachs de l’univers new-yorkais comme Lou Carnesecca (ancien entraîneur de St. John’s), Jim Boeheim (coach de Syracuse) et Rick Pitino (champion national 2013 avec Louisville).

Le documentaire s’annonce très lourd, avec de belles têtes d’affiche bien connues des fans de NBA et du And1 Mixtape Tour. Il sera diffusé aux US – sur Showtime – le 29 juillet prochain, mais pour ce qui est de la date de son arrivée en France, on attend encore de voir.