Aujourd’hui, si l’on se balade sur les playgrounds à côté de chez soi, on verra au moins un gamin sur le terrain essayer de tirer à 4m derrière la ligne à 3-points pour imiter Steph Curry. Dans les années 2000, pour nos grands frères, nos grandes sœurs, nos cousins et cousines, c’était les compilations du And1 Mixtape Tour. Dix volumes merveilleux qui incarnent parfaitement le phénomène du streetball à cette époque, et qui ont aujourd’hui le droit à leur documentaire ESPN.

Pour les basketteurs qui ont grandi entre la fin des années 90 et celle des années 2000, la routine en rentrant du collège, c’était jus de fruit, pain au lait avec la barre de chocolat dedans, et on allume la télé pour regarder pour la 43e fois le DVD de l’un des volumes du And1 Mixtape Tour. En attendant le prochain. Après ça, on fait vite ses devoirs, et on sort le plus vite possible sur le terrain d’à côté de chez soi pour reproduire les moves de dingo vus une heure plus tôt. Le And1 Mixtape Tour, c’est ça : des emblèmes du streetball qui ont inspiré une génération entière de jeunes basketteurs. À une époque où shorts baggys et t-shirts oversized étaient monnaie courante – mode à laquelle le hip-hop était indéniablement lié – un jeune DJ new-yorkais en plein essor, Set Free, a eu l’idée d’enregistrer des séquences de streetball sur une bande sonore de musique rap en vogue. De là, And1 est arrivé et a transformé ces petites VHS tournées au Rucker Park, en une tournée nationale à la hype exceptionnelle.

Pour redonner vie à cet âge d’or du streetball, marqué par ses légendes Rafer “Skip to My Lou” Alston et Philip “Hotsauce” Champion, entre autres, ESPN a naturellement décidé d’accorder l’un de ses 30 For 30 emblématiques au And1 Mixtape Tour. Un docu nommé « The Greatest Mixtape Ever » réalisé par Chris Robinson – qui a travaillé sur Shooting Stars, le biopic sur LeBron James – et qui sortira le 31 mai prochain. Le rappeur Jadakiss narrera le documentaire, qui comprendra des interviews de joueurs NBA comme Iman Shumpert, et qui traitera globalement de l’impact du And1 Mixtape Tour sur le basket et le hip-hop. Mais également de la manière dont il a réuni ces deux mondes, de par un magnifique mélange de basket et de musique.

Le documentaire sera diffusé le 31 mai sur ESPN. Petit message pour les trentenaires qui allaient au collège avec les DVDs de And1 dans le sac à dos : on espère que pour l’occasion vous allez ressortir vos vieilles tenues de basket beaucoup trop larges, et que vous retournerez sur les terrains après avoir vu le docu. Histoire d’aller crosser les minots fans de Curry.

