Les Lakers ont été l’une voire la plus grosse déception de cette saison 2021-22. Avec une fin d’exercice dès la mi-avril, la franchise de Los Angeles s’est vite retrouvée en vacances. Les raisons du fail sont nombreuses mais la nouvelle saison décevante d’Anthony Davis n’a pas vraiment aidé. Devant cela, Kevin Garnett en a gros et appelle l’homme au monosourcil à se réveiller la saison prochaine.

Quarante. C’est le nombre de matchs joués par Anthony Davis la saison passée. Même pas la moitié de l’exercice, ce qui a causé de gros soucis aux Lakers. Après la blessure du Brow, LeBron a dû porter la franchise sur ses épaules. Et à 37 ans, les clavicules ne sont plus aussi solides qu’avant, Los Angeles se casse donc la gueule et n’arrive pas à participer au Play-in Tournament. De son côté, AD a quand même de belles stats : 23,2 points, 9,9 rebonds, 3,1 passes, 2,3 contres 1,2 interception, mais l’impact et la régularité ont été insuffisants en comparaison à ce qu’il avait pu réaliser dans la bulle, où il était hyper dominant des deux côtés du terrain. Après une saison pareille, l’ancien de Kentucky a visiblement voulu faire une pause et a avoué le mois dernier qu’il n’avait pas touché à un ballon de basket depuis le 5 avril. Une situation qui peut poser question et choque un certain Kevin Garnett lorsqu’on l’interroge sur le sujet.

« Ce genre de truc, ça me tue. Il a dit qu’il n’avait pas touché la gonfle ?! Il peut être tellement meilleur que ce qu’il est. Je ne sais pas ce qu’il y a autour de lui. J’aimerais pouvoir travailler avec quelqu’un comme lui. […] Quand tu arrives au camp, arrive en meilleure forme que n’importe qui et que tout le monde. C’est sur cela que tu dois te concentrer. Tu devrais viser le titre de MVP de la saison 2022-23. […] C’est à lui de porter le flambeau. » – Kevin Garnett sur KG Certified

Alors pourquoi cette notion de flambeau ? C’est parce que les deux hommes ont souvent été comparés. KG et AD sont tous les deux passés par Chicago, eux qui ont été dans des lycées assez proches. Garnett était même l’une des comparaisons de Draft de l’homme au monosourcil il y a dix ans de par son talent, sa polyvalence et son potentiel. Depuis, les deux hommes ont bien grandi, mais Anthony Davis a gardé un style de jeu relativement similaire au Hall of Famer. Profil physique impressionnant, un bon tir extérieur (enfin pas cette année hein), et très actif en défense, l’ailier-fort a tout pour réussir et être dans le Top 5 ou 10 des joueurs NBA actuels. Sauf que cette saison, et même celle d’avant, on ne peut plus trop le comparer avec le Big Ticket, car l’intensité n’est plus du tout la même. Le seul point où les deux joueurs sont désormais équivalents, c’est sur le nombre de titres de champion NBA. Les blessures ont bien pénalisé le poste 4 des Lakers, mais maintenant il doit rebondir selon KG. Retourner au boulot, retoucher un ballon, bosser sur son tir et autres pour revenir plus fort et aller choper un premier titre de MVP de saison régulière en 2023. En est-il capable ?

Comme KG, les fans des Lakers attendent Anthony Davis au tournant la saison prochaine. Pour que L.A. retourne en Playoffs, il faudra bien plus qu’une nouvelle saison de cyborg de la part de LeBron James. Le retour du grand AD est attendu en Californie pour venir tout casser comme il y a deux ans quand il avait obtenu sa bague de champion.

Source texte : KG Certified