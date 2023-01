Évènement dans l’Utah : cette nuit à 3h, Donovan Mitchell revient à la maison

Cette nuit à 3h, Donovan Mitchell fera son grand retour dans l’Utah et disputera son premier match à Salt Lake City avec une autre franchise. Instant émotion, sortez les mouchoirs !

1er septembre 2022. Il est 21h42 heure française quand le Woj fait exploser la planète basket. “The Cleveland Cavaliers have acquired Donovan Mitchell in a trade, sources tell ESPN”. Wow. C’était prévu depuis longtemps mais c’est désormais officiel, Spida n’est plus un joueur du Jazz. Aujourd’hui, la franchise de l’Utah (qui s’était aussi séparée de Rudy Gobert avant) a pris une autre direction et a décidé de repartir à 0, autour de ses leaders (non) Kelly Olynyk et Udoka Azuibuike. Un groupe assez surprenant qui, après un excellent début de saison, est rentré dans le rang à la 11e place de la Conférence Ouest (20 victoires et 23 défaites pour les joueurs de Will Hardy qui sont aux portes du Play-in).

The Cleveland Cavaliers have acquired Donovan Mitchell in a trade, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) September 1, 2022

À Cleveland, Dono a rejoint un groupe jeune et très prometteur. Souvent critiqué, notamment pour ses Playoffs, parfois trop croqueur, parfois trop égoïste ou trop perso, Spida a fait taire tous ses haters – ou presque – cette saison. Avec 28,8 points, 3,9 rebonds et 4,8 passes de moyenne, le n°45 met tout le monde d’accord. Les Cavs sont 4e à l’Est et ont déjà tutoyé le podium ! Véritable leader offensif de son équipier, Dono Mitchell a écrit l’histoire le 3 janvier dernier en compilant une perf incroyable à… 71 points, 11 passes et 8 rebonds.

Le futur starter au All-Star Game (si si) va retrouver la Vivint Smart Home Arena, lieu de ses exploits pendant cinq saisons, non sans émotions, comme il l’a indiqué à Chris Fedor de Cleveland.com dimanche soir, après la victoires des Cavs face aux Suns.

« J’espère que je serai applaudi. Nous avons fait tellement de belles choses pendant cinq ans. Évidemment, nous n’avons pas réussi à atteindre nos objectifs, mais j’ai beaucoup de souvenirs même si nous n’avons pas gagné le championnat. Ce n’est pas facile. Seulement une équipe le fait. Nous avons eu cinq chances, nous les avons manquées. » – Donovan Mitchell

Rudy Gobert, qui a lui aussi quitté le Jazz cet été, est revenu à Salt Lake City le 10 décembre et a eu le droit à une belle vidéo hommage. Nul doute que cette nuit – à 3h – Mr. 71 points recevra lui aussi les honneurs de la maison qui fut la sienne pendant cinq ans. Car même s’il peut nourrir de regrets et que l’histoire aurait pu être toute autre, il fait sans aucun doute parti des meilleurs joueurs de l’histoire de la franchise. « Once a Jazzman, always a Jazzman », comme dirait l’autre.