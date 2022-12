Avant de se plonger dans les résumés et l’analyse d’un mercredi Panzani complètement fou et imprévisible – ce qui est clairement la définition du mercredi Panzani non ? – il est nécessaire de se calmer et de retrouver un brin de sérénité avec le replay de « Allez, café ».

Ici-même, le lien vers ta chaîne YouTube préférée.

La NBA est un spectacle et même si le nombre d’artistes y est incalculable, le patron de tout ce beau monde a les méninges qui travaillent sans cesse pour renouveler son show… après tout c’est son job. Cette fois, Adam Silver nous a pondu une petite révolution qui ferait passer la saison régulière à 80 matchs en réservant tout de même une petite contrepartie. Ça valait évidemment la peine de se pencher en détail sur la question. Après les grandes discussions, un petit preview d’un mercredi Panzani absolument dantesque vous attends. Et comme il faut toujours apprendre en s’amusant, la tasse de café s’achève en douceur avec un quizz original sur les scoreurs NBA qui vous permettra de briller en société. Car oui, c’est toujours cool de savoir qui est le joueur qui a balancé le plus de matchs à 1 point dans l’histoire. Trêve de bavardages, on ne vous en dit pas plus et on vous laisse retrouver votre cafeteros préféré !

« Allez, café », c’est la phrase qui deviendra un jour le slogan de la NBA et vous apprendrait cette nouvelle forcément dans un « Allez, café ». C’est le serpent qui se mord la queue ou la terre qui est ronde, bref, c’est logique non ? En attendant, on claque la bise à tous ceux qui présents !