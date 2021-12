Allez, café – le replay : fournée de news, quiz et… Mercredi Panzani

C’est le petit rendez-vous qu’on kiffe bien juste avant la grosse fournée de matchs NBA : Allez, café. Quel bonheur de se retrouver pour discuter de balle orange entre drogués, histoire de bien se chauffer pour la nuit à venir. Et mercredi soir, il s’est en plus passé beaucoup de choses dans l’univers de la Grande Ligue.

Si vous voulez prendre le café et discuter NBA entre drogués de la balle orange, c’est par ici !

Beaucoup de choses, avec malheureusement plusieurs breaking news sur des blessures : Bam Adebayo, Devin Booker, Damian Lillard… on débriefe le tout histoire d’être complètement à jour. Autre actu de la soirée, la grosse punition (non) de la NBA envers le Heat et les Bulls, qui ont un peu triché lors de la dernière Free Agency au moment de recruter Kyle Lowry et Lonzo Ball. Tout ça, et quelques surprises supplémentaires qu’on vous laisse gentiment découvrir si vous n’étiez pas avec nous hier. Et bien évidemment, y’a eu le traditionnel quiz ainsi qu’un focus sur les matchs de mercredi soir.

Allez, café, deux mots que vous connaissez désormais par cœur et qui seront peut-être un jour une marque déposée. Et vous savez quoi ? Vous pourrez alors vous la raconter en hurlant à qui veut l’entendre que vous étiez là, dès le début.