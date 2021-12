Top 10 du jour : Miles Bridges refait les contours du Greek Freak

Comme tous les matins, c’est l’heure du Top 10 concocté par la NBA. Les images et nous aux commentaires pour ajouter un peu d’épice au show. Let’s go !

LaMelo Ball tape un changement de direction assassin qui fait trébucher Jrue Holi… non, qui démembre Jrue Holiday.

Un petit eurostep-dunk de Giannis Antetokounmpo, à la limite du relou.

Clutch, Robert Williams a dit « nop » à Georges Niang, qui aurait pu crucifier les Celtics.

Septième place, Trae Young donne un cours de bachata à Kelan Martin.

Pas loin de perdre la balle, Darius Garland envoie finalement un obus au bout du chrono des 24, depuis les soixante mètres… c’est dedans.

Spencer Dinwiddie envoie Montrezl Harrell sur orbite, et c’en est presque artistique.

Le lay-up victorieux de Janice en quatrième position, c’est que cette nuit fut particulièrement lourde.

Aaron Gordon n’éprouve aucun sentiment à dunker sur ses anciens coéquipiers, devant son ancien public.

Miles Bridges refait les contours du Greek Freak, et ça ne coûte même pas 10 balles.

Lamar Stevens s’amuse avec son trampoline Jarrett Allen, qui ignore complètement la présence de Caleb Martin.

C’est tout pour ce Top 10 mais on se retrouve très vite avec de nouvelles images et toujours plus de fun à regarder en famille. Nous ? On a fait le tour alors on va s’étirer un coup et passer à la suite. On préchauffe !