Les highlights du duel XXL Giannis Antetokounmpo – LaMelo Ball : aucun des deux ne méritait de perdre, mais il ne pouvait en rester qu’un

Ils ont été énormes, monstrueux, exceptionnels. Utilisez le superlatif que vous voulez, ils conviennent tous. Giannis Antetokounmpo et LaMelo Ball ont lâché un duel qu’on n’oubliera pas de sitôt dans le Bucks – Hornets de cette nuit. Et si jamais vous l’avez raté, voici de bon matin leurs plus gros highlights.

40 points, 12 rebonds, 9 passes pour le Greek Freak. 36 points, 5 rebonds, 9 caviars pour LaMelo. Déjà, les chiffres parlent d’eux-mêmes. Giannis a comme souvent tout explosé sur son passage tandis que le fiston de LaVar a tout simplement sorti son record en carrière au scoring, avec pas moins de… huit missiles de loin (un autre record en carrière). Huit, dont un tir venu tout droit de Jupiter dans les dernières secondes pour mettre les deux équipes à égalité 125-125. Mais c’était sans compter sur le Freak, qui ne voulait pas laisser un jeunot un peu trop insolent l’emporter sur son propre parquet. Alors il a pris le ballon, il a pénétré, et il a scoré pour offrir la win à ses Bucks, la huitième de suite. Bref, aucun des deux ne méritait de perdre, mais il ne pouvait en rester qu’un. Cependant, même si LaMelo a finalement dû s’incliner, il n’a pas tout perdu dans cette rencontre. Au contraire, il a gagné beaucoup, à savoir le respect de son adversaire. Après la rencontre, Ball et Giannis ont échangé quelques mots au milieu du terrain ainsi que leurs maillots, parce que c’est ce que font les meilleurs après avoir offert un énorme show à toute la planète basket.

Dans une saison régulière toujours très longue où les matchs s’enchaînent à vitesse grand V, certains arrivent à rester dans les mémoires. Le Bucks – Hornets opposant Giannis à LaMelo fait partie de ceux-là.

Giannis 🔥 LaMelo Quel finish à Milwaukee ! Giannis: 40 PTS, 12 REB, 9 AST

LaMelo: 36 PTS, 9 AST, 8 3PM Les @Bucks l'emportent 125-127 pic.twitter.com/d4DSiksqFz — NBA France (@NBAFRANCE) December 2, 2021