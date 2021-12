Résumé NBA (scores, stats, highlights) : la NBA est avant tout une grande famille, n’est-ce pas Joel Embiid ?

Neuf matchs furent au programme de ce mercredi et honnêtement, on a pas eu le temps de s’ennuyer. Ce qu’il s’est passé ? Un Trae Young tout feu tout flamme, des Cavaliers au galop, un vieux derby californien, une Fusée qui décolle, un vieux Daim qui fait la leçon au jeune Frelon et la french touch à Atlanta. Allez, envoyez le résumé de la nuit !

# Les résultats de la nuit

# Ce qu’il faut retenir

Les Hawks d’un Trae Young à fond la forme – 33 points, 8 rebonds et 10 assists – se sont imposés dans l’Indiana

Le petit meneur en est à cinq matchs consécutifs à au moins 30 pions, ce qui est pour l’instant la plus longue série pour un joueur cette saison

Grosse mention honorable à Timothée Luwawu-Cabarrot, titulaire, qui a sorti un match plein (8 points, 1 assist, 3 rebonds et 1 contre)

Le Magic de Cole Anthony (24/7/8) est venu à bout de Denver, avec – malgré la défaite – un bon retour d’Aaron Gordon à la casbah (17/8/3)

Les Wolves ont perdu à Washington, sans pour autant démériter

Karl-Anthony Towns a fait du Karl-Anthony Towns, c’est-à-dire nonchalant au possible dans le premier quart-temps, puis monstrueux par la suite

Il a d’ailleurs chuté lourdement sur le bas du dos après un drive, mais la radio n’a heureusement rien révélé

Courtissime victoire des C’s face à Philly, mais qui fait beaucoup de bien

Jayson Tatum (26 points et 16 rebonds) a bien joué, au moins assez pour que la mention « toujours le père de Joel Embiid » soit lisible sur le canal des Celtics

Les Cavaliers ont profité des absences de Bam Adebayo, Jimmy Butler et Markieff Morris pour s’éclater sous le soleil floridien

Evan Mobley a encore cartonné avec 17 points, 11 rebonds, 4 assists et 4 contres

La raquette que forme ce petiot avec Jarrett Allen, c’est… bref

Bucks et Hornets se sont livrés un match de basket-ball devenu thriller

LaMelo Ball (36) et Giannis Antetokounmpo (40) ont à eux deux scoré autant que Cholet chaque week-end

Huitième victoire consécutive pour Milwaukee

Luka Doncic a joué en marchant face aux Pelicans, dans un match que peu de gens ont regardé

Les Fusées ont décollé : Jae’Sean Tate claque une perf historique au nez du Thunder, un 32-10-7-5-2 à… 70% au tir

En toute fin de nuit, les Kings ont foutu le barouf dans la Cr… le Staples Center

Pas de Paul George, de Kawhi Leonard et de Nicolas Batum, que voulez-vous

# Quelques images pour égayer votre journée

Karl-Anthony Towns crashes to the floor late, and was laying down on the bench after this crash. He went back to the locker room before the game was over.

pic.twitter.com/ydezGo3ooJ — Dane Moore (@DaneMooreNBA) December 2, 2021

In his first start as a Hawk, Timothe Luwawu-Cabarrot finished with 8 points, 3 rebounds and this transition help block. pic.twitter.com/FTN6GgEa5b — Kevin Chouinard (@KLChouinard) December 2, 2021

Jae'Sean Tate went OFF! 🚀 32 PTS (career-high)

10 REB

7 AST

5 BLK (career-high)

2 STL

72.5 FPTS (career-high) pic.twitter.com/xnOiydOR3D — NBA Fantasy (@NBAFantasy) December 2, 2021

Kevin Love: 22 PTS, 6 REB, 6 3PM

Jarrett Allen: 19 PTS, 11 REB, 5 BLK

Evan Mobley: 17 PTS, 11 REB, 4 BLK The @cavs big men put in work in their win 💪 pic.twitter.com/jSdNxx5rAl — NBA (@NBA) December 2, 2021

LAMELO CLUTCH 3 TIES IT 😮 pic.twitter.com/TLbrgH97JN — SportsCenter (@SportsCenter) December 2, 2021

GIANNIS WINS IT FOR THE @Bucks! The wild finish to a thriller in Milwaukee! pic.twitter.com/rEf4NDXlqB — NBA (@NBA) December 2, 2021

Celtics Nation gets loud for Enes Freedom as he checks in for the first time pic.twitter.com/ahJ5l4AoD8 — Taylor Snow (@taylorcsnow) December 2, 2021

LAMELO DROPS JRUE HOLIDAY 😨🔥 pic.twitter.com/8mqadgVG7G — Bleacher Report (@BleacherReport) December 2, 2021

Welcome back @The_ColeAnthony 24 PTS, 8 REB, 7 AST, 1 TO in the win vs the Nuggets pic.twitter.com/JL9ZGqJqXG — Ballislife.com (@Ballislife) December 2, 2021

# Le Top 10 de la nuit

A retrouver en cliquant sur ce lien magique, ou patienter.

# Les scores TTFL de la nuit

# Le classement

# Le programme de ce soir