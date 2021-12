Résumé NBA (scores, stats, highlights) : les Knicks se relancent chez les Spurs, facile quand R.J. Barrett se transforme en Steph Curry

Après un lundi bien chargé, la NBA a soufflé un coup cette nuit avec seulement trois rencontres mais deux grosses affiches. Luka Doncic contre Kevin Durant et James Harden, le Clasico mais aussi les Knicks qui reprennent goût à la victoire : on vous raconte tout ça dans le résumé de la nuit !

# Les résultats de la nuit

Mavericks – Nets : 99-102

Spurs – Knicks : 109-121

Lakers – Celtics : 117-102

# Ce qu’il faut retenir

Battus par les Clippers dans le derby, les Lakers se sont repris avec une grosse victoire contre Boston. LeBron James a été incroyable, Russell Westbrook s’est déchainé après la pause alors que AD a donné le ton en défense. Côté Celtics, à part Jayson Tatum qui a été dingue, et un peu Robert Williams, peu de monde sort du lot.

Les Knicks restaient sur trois défaites de rang et Tom Thibodeau a tenté un nouveau changement dans son cinq avec le retour de Nerlens Noel au poste de pivot. Le héros du match reste malgré tout R.J Barrett qui a livré une de ses meilleures prestations cette saison avec 32 points et un très propre 7/8 du parking. Curryesque !

Alors qu’ils avaient presque le match gagné, les Mavs ont vu Kevin Durant se réveiller dans le money time pour mener les Nets à la victoire. Vu la physionomie de la rencontre, Dallas peut avoir de gros regrets.

# Quelques images pour égayer votre journée

Malik Monk drops the windmill dunk 💥 LeBron starts the break and Monk finishes in style on TNT! pic.twitter.com/gHI5Nn1wPv — NBA (@NBA) December 8, 2021

AD outlet pass.

LeBron in the open court. You know what happens next… @Lakers lead in Q3 on TNT! pic.twitter.com/vuh4EKNW4y — NBA (@NBA) December 8, 2021

☔ @RjBarrett6 drops 32 PTS with a career-high 7 3PM to lift the @nyknicks to the W! pic.twitter.com/P67s5rgSak — NBA (@NBA) December 8, 2021

ROBERT WILLIAMS III DROPS THE HAMMER 🔨@celtics and Lakers NOW on TNT! pic.twitter.com/aBIwxbYDlV — NBA (@NBA) December 8, 2021

Obi Toppin drops in the reverse dunk from the tough angle!@nyknicks lead at the half on NBA League Pass: https://t.co/V0kkYEn6W6 pic.twitter.com/CZVECQKZDd — NBA (@NBA) December 8, 2021

Stepback. Bank. BUZZER ✨ A little Luka Magic to end the half on TNT! @dallasmavs lead at the break. pic.twitter.com/PBuPoJWTHJ — NBA (@NBA) December 8, 2021

# Le Top 10 de la nuit

