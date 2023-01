Arrivé aux Mavericks fin novembre mais coupé par Dallas il y a une grosse semaine, Kemba Walker va rebondir… en Europe. Direction l’Italie et l’Olimpia Milan pour l’ancien All-Star NBA !

Un grand nom est sur le point de rejoindre le Vieux Continent et l’EuroLigue.

Si l’on en croit la Gazzetta Dello Sport, Kemba Walker va donc traverser l’Atlantique pour jouer à Milan. Le deal est effectivement en train d’être finalisé, et une fois que ce sera officiel Kemba rejoindra une équipe composée notamment de Timothé Luwawu-Cabarrot et Nicolo Melli.

Milan reportedly finalizing deal with Kemba Walker 👀 #EuroLeague pic.twitter.com/8zVi0GkkHD — BasketNews (@BasketNews_com) January 14, 2023

Walker va débarquer dans un club qui galère en EuroLigue (avant-dernier du classement devant l’ASVEL, 6 victoires – 13 défaites) mais qui domine son championnat (1er en Serie A). Un tout nouveau challenge pour lui, challenge qui devrait bien le dépayser puisque Kemba n’a jamais joué ailleurs qu’aux States jusqu’ici.

Ce choix de rejoindre le Vieux Continent tombe une semaine après la décision des Mavericks de le couper. Sans club après l’échec de l’expérience Knicks, Kemba Walker avait été recruté par Dallas le 28 novembre dernier via un contrat d’un an non garanti, les Mavs cherchant toujours un soutien offensif aux côtés de Luka Doncic. Finalement, malgré une perf à 32 points contre Cleveland, la franchise texane a décidé de se séparer du meneur de 32 ans après seulement 9 matchs pour laisser la place aux jeunes et éviter de garantir son contrat.

Espérons pour Kemba que ce nouveau défi à Milan – sous les ordres du célèbre coach Ettore Messina – soit couronné par plus de succès.

Source texte : Gazzetta Dello Sport