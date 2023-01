C’était une rencontre scrutée de près : Kings – OKC. Un SGA de gala, un Sabonis en triple-double, un Keegan Murray en mode record, mais surtout Sacramento qui n’en finit plus de gagner. Bref, le Golden 1 Center s’est régalé.

Deux équipes (très) surprenantes cette saison. Le Thunder, à la limite du Play-in et en quête de victoire pour intégrer le top 10. Les Kings, en pleine bourre cette saison et qui restent sur cinq victoires consécutives (fallait pas trembler du menton pour l’écrire celle-là). Leur affrontement n’a pas déçu et certains en ont profité pour se montrer.

C’est le cas de Keegan Murray, qui a tout simplement sorti son meilleur match en carrière : 29 points, 14 rebonds, 1 passe décisive, et une omniprésence en attaque comme en défense. Murray a été d’une efficacité folle : 10/12 au tir dont 5/7 longue distance. Aussi fort à l’intérieur qu’à l’extérieur, le numéro 4 de la dernière Draft a été phénoménal et a démontré une sérénité et une domination, à l’image de sa saison et de celle de son équipe. L’ailier fort sort une performance digne de son statut, qui fait de lui un candidat potentiellement crédible au titre de Rookie de l’année (non).

Derrière lui, Domantas Sabonis a posé un énorme triple-double : 18 points, 13 rebonds, 14 passes et De’Aaron Fox, toujours aussi clutch, termine lui à 25 points. Un vrai Big Three qui tourne à fond et qui permet à Sacramento de continuer sur son incroyable lancée. Ça fait 6 victoires d’affilée, les Kings restent sur le podium à l’Ouest.

En face, Shai Gilgeous-Alexander fait le boulot pour rien : 37 points et 7 passes décisives pour le Canadien qui a tout fait pour maintenir OKC dans le match. Isiah Joe, qui termine à 21 points et 6 points, a également montré de belles choses, mais cela n’a pas suffi tant Sacramento fut solide.

Un match hyper plaisant à Sac Town, une fin de rencontre à suspense et un record en carrière : le public californien s’est régalé. Pour les Kings, c’est une belle victoire obtenue face à un adversaire qui n’était pas simple à battre. Pour le Thunder, c’est un coup d’arrêt. La franchise de l’Oklahoma reste tout de même dans les clous.