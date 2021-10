Programme NBA : au menu du jour, le revenge game de Spencer Dinwiddie à Brooklyn et Paul George vs Damian Lillard

Neuf matchs au programme ce soir et une bonne vingtaine de raisons de ne rien louper du menu. Et vous ? Vous partez sur quel match ? Giannis face aux Bucks ou Spencer Dinwiddie de retour à Brooklyn ? Le derby de Floride ou DeMar DeRozan de retour à Toronto ? Le 38/15/8 de Nikola Jokic ou le choc Paul George vs Lillard ? Spoiler, nous on va tous les regarder.

_____

# PROGRAMME NBA DU LUNDI 25 OCTOBRE 2021

1h : Hornets – Celtics

Hornets – Celtics 1h : Pacers – Bucks (sur BeIN Sports)

Pacers – Bucks (sur BeIN Sports) 1h30 : Hawks – Pistons

Hawks – Pistons 1h30 : Nets – Wizards

Nets – Wizards 1h30 : Heat – Magic

Heat – Magic 1h30 : Raptors – Bulls

Raptors – Bulls 2h : Wolves – Pels

Wolves – Pels 3h : Nuggets – Cavs

Nuggets – Cavs 4h30 : Clippers – Blazers (sur BeIN Sports)

# LE MATCH DE LA NUIT, ENFIN SELON NOUS

Nets – Wizards (1h30) : déjà parce qu’on ne va clairement rater AUCUN match de Kevin Durant cette saison mais, en plus, ce Nets – Wizards aura une petite saveur supplémentaire puisque ce sera le premier de Spencer Dinwiddie face à son ancienne franchise, quelques jours après en avoir collé 35 aux Pacers. Première info donc, SD semble en forme mais deuxième info : possible qu’en arrivant à la salle en hurlant des grands « back in business » KD regarde le meneur des Wizards et lui demande… qui il est. Sinon ? Un match qui s’annonce offensif, avec un James Harden qui voudra se rattraper de sa purée de la veille et des Nets déjà dans un certain besoin de gagner.

# À SURVEILLER EGALEMENT

Les Hornets sur la lancée du meilleur départ de leur histoire, ce qui veut dire que leur début de saison est cool, mais ce qui veut également dire que leur histoire est quand même un peu claquée.

Domantas Sabonis face à Giannis Antetokounmpo

Le phénomène Chris Duarte et sa coiffure de mec de boys band

Trae Young face à Killian Hayes, la hype est à son paroxysme (à Cholet)

Le derby de Floride entre le Heat et un Magic en back-to-back, la cote du blow-out est négative

DeMar DeRozan et ses invaincus Bulls de passage à Toronto

Karl-Anthony Towns face à Zion Williamson, ah bah non en fait

Nikola Jokic et son futur 38/15/8 sur la raquette des Cavs

Le gros dessert de la nuit avec Paul George face à Damian Lillard

_____

On rattaque la semaine avec du solide et une nuit de onze matchs, parfait pour ne pas ralentir la cadence et rester en condition. Allez, rendez-vous à 1h du matin pour les premiers caviars de LaMelo Ball et les premiers cercles ravagés par la bête grecque.