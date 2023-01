De retour sur les parquets avec les Grizzlies depuis fin décembre, Desmond Bane a retrouvé ses coéquipiers avec grand plaisir mais son bobo à l’orteil, qui l’a éloigné des terrains pendant plusieurs semaines, semble toujours le gêner. De quoi compliquer la suite de sa saison ?

Blessé le 15 novembre au gros orteil du pied droit, Desmond Bane a dû retarder son retour plusieurs fois. Pas franchement remis à 100%, l’arrière a cependant fait son retour le 23 décembre dernier et a été bon. De passage dans le podcast “The Old Man and the Three” de J.J. Redick, le joueur de 24 ans a révélé qu’il a vu plusieurs médecins, à cause d’un os toujours cassé en deux. Une blessure qui devrait le suivre jusqu’à la fin de saison.

“C’est quelque chose que je vais probablement devoir faire soigner pendant l’intersaison. Vous ne savez jamais à quel point vous avez besoin d’utiliser votre gros orteil jusqu’à ce que vous ne puissiez plus l’utiliser”.

Desmond Bane a également procédé à un ajustement insolite… puisqu’il a dû changer de chaussures ! Alors qu’il ne portait presque que des Kyrie ou des Paul George, l’arrière a opté pour la LeBron 20 depuis son retour. C’est la paire la plus légère de la collection « LeBron », ce qui semble mieux lui convenir depuis sa blessure au pied.

“Elles sont bien et mon orteil tient le coup. Elles ont un fond rigide, et c’est une chaussure plus large, donc mon pied n’est pas vraiment serré. Ça ne dérange pas vraiment mon orteil ou le bas de mon pied, donc c’est un bon apport”.

De retour dans le cinq majeur des Grizzlies depuis le 23 décembre, Desmond Bane retrouve des couleurs et des sensations. Le staff médical des Grizz l’a jugé bon pour revenir, et même si le joueur n’est peut-être pas à fond, ses stats et son apport restent primordiaux.

“Je suis heureux que ça se passe du mieux possible. J’ai l’impression d’être dans une bonne situation et d’aller dans la bonne direction.”

Le pote de Ja Morant sur la ligne arrière a pris part à la série toujours en cours de 9 victoires consécutives des Oursons et en est une des raisons principales. Il est vrai que l’arrière est une menace supplémentaire pour la franchise du Tennessee. Véritable two-way player capable de prendre feu à tout moment, ce bon Desmond apporte de la défense et du spacing aux côtés de Ja Morant et libère ce dernier. Celui qui était candidat au titre de MIP la saison dernière voit encore ses stats augmenter dans tous les domaines.

L’arrière tourne à 17,5 points et 2,9 passes, à 39,5% au tir et à 36% du parking sur les dix derniers matchs. Desmond reste notamment sur une grosse perf il y a deux jours sur le terrain des Pacers (25 points, 8 rebonds et 3 passes). Des stats qui vont dans le sens du 30ème choix de la Draft 2020, qui continue de progresser malgré ce coup d’arrêt.

Pas à 100% mais bon pour le service, Desmond Bane compte bien aider ses coéquipiers de Memphis à viser les sommets à l’Ouest. Pour réparer les bobos, il faudra sans doute attendre l’intersaison.

Source texte : podcast The Old Man and the Three / Commercial Appeal