Une semaine sans grand coup d’éclat en TrashTalk Fantasy League, aucun joueur NBA n’ayant daigné offrir une performance digne de ce nom si bien qu’on doit se contenter de trois nuits avec 70 points TTFL ou plus. Franchement, cette époque est vraiment surcoté de ouf, si les joueurs des nineties jouaient aujourd’hui, ils feraient bien mieux. C’est probablement ce qu’ils pensent en tout cas.

# Les tauliers de la semaine passée

Le podium de la semaine

Franchement 58,29 points de moyenne sur une semaine, c’est pas top top. C’est même pas le double de ce que je réussis à faire.

Le podium individuel

Qui a dit que Harden n’était pas le GOAT ? En tout cas un certain Nabil pourrait bien venir s’exciter sur la TTFL s’il veut chanter les louanges du Barbu.

Le podium par équipe

Après un petit nettoyage en règle des équipes ne respectant pas les règles (et en attendant le prochain contrôle surprise), Shaqiallin mène la danse.

# Les best picks de la semaine passée

Lundi : Jalen Brunson – 60 points (1,7% des picks)

Mardi : Luka Doncic – 70 points (1,7% des picks)

Mercredi : Jaylen Brown – 68 points (4,3% des picks)

Jeudi : Shai Gilgeous-Alexander – 74 points (4,9% des picks)

Vendredi : Jonas Valanciunas – 63 points (0,6% des picks)

Samedi : Damian Lillard – 59 points (6,9% des picks)

Dimanche : Julius Randle – 76 points (5,3% des picks)

# Les carottes de la semaine passée

De’Aaron Fox (5,7% des picks) : 11 points vs Magic

Il parait que le mardi matin a eu lieu un boom dans le nombre d’inscription pour passer son permis de chasse. Motif : un paquet de personnes veulent se venger des renards.

Stephen Curry (20,6% des picks) : 21 points vs Magic

Oui, ce ne sont que des petites carottes quand un joueur fait tout de même 21 points. Mais une petite carotte + une petite carotte +… pour plus d’un joueur sur cinq ? Ça fait un lot énorme offert par Stephen Curry. Sans compter que quelques jours plus tard, ce sont encore 11,4% des joueurs qui ont encore cru en lui pour s’en tirer à peine mieux avec 24 points face aux Bulls. Conclusion : près d’un tiers de la TTFL a mangé une carotte cuisinée au Curry cette semaine.

Lauri Markkanen (4,1% des picks) : 0 point vs Sixers

Annoncé out trop tard pour les joueurs de TTFL, il a offert une belle récolte de carottes au réveil dimanche matin.

# Les bons coups de la semaine passée

Jusuf Nurkic (0,5% des picks) : 60 points vs Hornets

La fameuse équation pivot solide + défense intérieure des Hornets = gros score en TrashTalk Fantasy League.

Terry Rozier (0,2 des picks) : 53 points vs Raptors

On ne savait pas que des dinosaures pouvaient être piqués par des plantes.

Saddiq Bey (<0,1% des picks) : 47 points vs Wolves

On l’avait vu depuis le début de sa carrière qu’il était capable de sortir de beaux scores TTFL. Mais depuis le début de la saison, on n’avait pas grand chose à se mettre sous la dent. La régularité ne risque pas d’être au rendez-vous de si tôt, mais pour les mecs en Exotic, le pari Saddiq est toujours excitant.

Onyeka Okongwu (0% des picks) : 52 points vs Pacers

Ok, ce n’était “que” les Pacers qui prennent souvent des cartons par les intérieurs adverses en TrashTalk Fantasy League. Il n’empêche qu’Onyeka s’est gavé en l’absence de Clint Capela dans la rotation des Hawks : 18 pions et 20 rebonds en étant propre au tir, ça se transforme en gros score TTFL. Dommage, personne n’en a profité.

Jordan Clarkson (0,4% des picks) : 51 points vs Sixers

Markkanen out, c’est Jordan Clarkson qui a assuré une grosse part su scoring du Jazz (38 pions) pour aller récompenser les joueurs de TrashTalk Fantasy League ayant misé sur lui.

Terance Mann (1 pick) : 52 points vs Rockets

Respect au seul gars qui a posé Terance Mann dimanche soir.

# Les trophées de la semaine passée

Premier Love : prendre Kevin Love contre les Wolves le 14 janvier – 66 joueurs

La foule ne s’est pas bousculé pour Kevin Love ce samedi. Et avec seulement 11 points TTFL, il n’a pas fait honneur aux quelques courageux qui ont osé miser sur lui.

# Les trophées de la semaine à venir

MLK : faire best pick lors du MLK Day du 16 janvier

I have a dream, that one day I will have the best pick.

Licorne : prendre Kristaps Porzingis contre les Knicks le 18 janvier

Une petite revanche pour le Letton.

Vive la France : faire best pick lors de la soirée du Global Game à Paris du 19 janvier

De préférence avec Killian Hayes, même prendre le Frenchy ne vous apportera pas plus de points ou de bonus.

Hiver canadien : prendre R.J. Barrett à Toronto le 22 janvier

Même si on vous conseille plutôt Brunson ou Randle si vous voulez pick un joueur des Knicks.

# Notre choix de la semaine

Jaylen Brown vs Hornets : Aucune justification rationnelle à ce choix, juste l’idée de poser l’un des joueurs les plus investis auprès de sa communauté le soir du Martin Luther King Day. Et vu mon niveau de toute façon mes conseils n’ont aucune valeur, alors je propose bien qui je veux, il ne finira pas Best Pick.

Voilà, c’est déjà fini pour ce récap de la semaine. On précisera juste que les choses rentrent dans l’ordre avec un bel écroulement au classement de la Team TrashTalk, en sur-régime depuis le début de la saison.