Absent sur les 11 derniers matchs des Grizzlies, Desmond Bane se remet doucement mais sûrement d’une vilaine blessure au pied. La dernière update ? Elle vient de tomber avec Shams Charania de The Athletic, qui nous confirme qu’on ne reverra pas Dédé la banane avant 2023.

Coup dur pour Memphis, et pour son arrière aux progrès interminables.

Lancé dans une folle troisième saison, Desmond Bane avait démarré tambours-battant en tournant à 24,7 points, 4,9 rebonds et 4,8 passes de moyenne, tout en envoyant 45% de ses tirs à trois-points dans la filoche. On en venait même à parler de potentiel All-Star Game pour l’intéressé, et d’un meilleur backcourt de toute la NBA avec son poto Ja Morant.

Malheureusement, cette blessure au pied l’a empêché de continuer sur son rythme effréné, et il va falloir que Desmond prenne son mal en patience car on en aura encore pour 3 à 4 semaines sans lui à Memphis.

Grizzlies say Desmond Bane is progressing and is projected to return in three to four weeks if his sprained right big toe responds positively to rehab process. — Shams Charania (@ShamsCharania) December 8, 2022

Les résultats sont flagrants lorsque Desmond Bane est présent ou absent.

12 matchs, 9 victoires et 3 défaites quand il joue.

12 matchs, 6 victoires et 6 défaites quand il ne joue pas.

Les Grizzlies vont donc devoir batailler encore quelques temps à l’Ouest sans Bane, ce qui pourrait à la fois permettre au groupe de créer de nouveaux automatismes utiles en Playoffs mais ne permettra pas à ce fabuleux 5 très attendu (JJJ, Steven Adams, Dillon Brooks, Bane et Ja Morant) de jouer ensemble.

Update prévue entre deux bouteilles autour du Nouvel An, on souhaite déjà la meilleure année possible pour les fans des Grizzlies et Desmond Bane en 2023.

Source : Shams Charania / The Athletic