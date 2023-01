La NBA a décidé de mettre un peu de piment à sa saison régulière en mettant en avant les rivalités entre ses franchises au cours de la Rivals Week. Et bien sachez que la TrashTalk Fantasy League va suivre le mouvement avec la mise en place d’une ligue pour permettre aux joueurs de se mesurer sur une semaine afin de montrer qui va être le boss des rivalités. On vous explique tout.

Vous sentez cette odeur de sang ? Oui, c’est ce qui nous attend sur la semaine qui arrive, avec quelques équipes qui vont en découdre assez méchamment. Que ce soit les rivaux historiques qui ont écrit la légende de la NBA comme les Lakers et les Celtics, ou des adversaires qui ont fait monter la sauce plus récemment comme les Warriors et les Grizzlies, il y en aura pour tous les goûts. Hors de question de laisser passer l’occasion pour qu’en TTFL les gens puissent s’écharper eux aussi en gonflant leurs decks. Du lundi 23 janvier au dimanche 29, venez donc prouver votre valeur sur votre fantasy league préférée en vous inscrivant à la ligue Rivals Week de la TTFL.

Que vous soyez en course pour le titre individuel ou simple faire valoir dans votre équipe, que votre taux d’addiction soit celui d’un junkie ou celui d’un consommateur occasionnel, que vous soyez inscrits depuis le début du jeu , que vous ayez décroché devant le rythme effréné ou que vous ne connaissiez pas encore la TTFL, peu importe : tout le monde est concerné, tout le monde peut participer. Et donc gagner.

Pour cela, rien de plus simple :

Connectez-vous à la TrashTalk Fantasy League avec votre compte ici (ou créez-en un).

Dans votre menu, allez dans “LES LIGUES”

Cliquez sur “Ajouter / voir les ligues”

Cliquez sur la ligue “Rivals Week”.

Inscrivez-vous à la ligue.

Faites confiance à votre nez creux.

Enchaînez les bons picks du lundi 23 au dimanche 29 janvier.

# LES DATES À RETENIR

Inscriptions ouvertes : à partir du samedi 21 janvier 2023

Début de la Ligue : à partir du lundi 23 janvier 2023

Fin de la Ligue : le dimanche 29 janvier 2023

# LES LOTS À GAGNER*

Plus de temps à perdre, foncez dès maintenant vous inscrire à la ligue Rivals Week et dominez cette semaine de compétition en TrashTalk Fantasy League !

* En cas d’égalité, un tirage au sort sera effectué entre les ex-aequo pour définir l’attribution des lots.