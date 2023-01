Privés de Nikola Jokic, les Nuggets ont malgré tout déroulé face aux Pacers cette nuit (box score ici). L’occasion pour un certain Jamal Murray de signer son premier triple-double en carrière !

Il y a des joueurs qui rivalisent de précocité pour claquer des triple-doubles (LeBron James, Luka Doncic, LaMelo Ball, entre autres) et puis il y a ceux qui ont besoin d’un peu plus de temps. Jamal Murray a lui eu besoin d’attendre ses 25 ans et sa septième saison (il n’en a joué que six pour cause de blessure) pour atteindre le fameux Graal. C’était pourtant pas faute d’avoir essayé, mais il manquait toujours un à deux rebonds, une passe supplémentaire pour toucher le triple dix requis pour intégrer cette catégorie. C’est chose faite depuis cette nuit. Face aux Pacers, le lieutenant du Joker a posé 17 points, 14 passes mais aussi 10 rebonds en seulement 29 minutes.

De quoi valider son premier triple-double officiel en carrière et le joueur n’a pas manqué de vanner son pote Nikola Jokic en conférence de presse par rapport au temps qu’il lui a fallu pour réaliser cet accomplissement.

“Il me vole beaucoup de mes triple-doubles. C’était bien de pouvoir enfin en avoir un.”

Il est vrai que jouer avec quelqu’un qui tourne en 25,1 points, 11 rebonds et 9,9 passes, ça complique légèrement la tache pour réaliser un triple-double mais l’absence du Joker a responsabilisé encore plus le Canadien. Plus qu’une ligne de stats, ce TD vient aussi confirmer le retour en forme de Jamal Murray. Dans l’ombre du Serbe, le meneur réalise une saison bien solide avec 18,8 points, 5,4 passes (record en carrière) et 4 rebonds par match. David Adelman, coach assistant et intérimaire en l’absence de Mike Malone, espère d’ailleurs que le bilan de Denver permettra aux Nuggets d’envoyer non seulement Jokic au All-Star Game mais aussi Jamal Murray voire Aaron Gordon. On verra si ses confrères seront du même avis au moment de choisir les remplaçants du match aux étoiles.

Pas de Nikola Jokic, pas de problème pour les Nuggets, portés par un Jamal Murray des grands soirs et auteur de son premier triple-double en carrière. En espérant pour lui qu’il pourra en faire un autre avant sept ans.