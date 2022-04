Jamal Murray, on avance (doucement) : vers un retour du meneur des Nuggets pour le début des Playoffs ?

C’est la grosse question du moment à Denver, avec celle qui consiste à se demander si Nikola Jokic va aller chercher son deuxième trophée de MVP en deux ans. Jamal Murray sera-t-il prêt pour les Playoffs ? Va-t-on le voir en short la semaine prochaine pour se chauffer en vue de la pré-saison ? Comme d’habitude l’excitation est là, mais comme d’habitude… la prudence aussi.

Les Nuggets continuent leur saison assez incroyable, faite de bric, de Joker et de broc, et à une semaine de la fin de la régulière Denver brigue encore la cinquième place de l’Ouest et plus si affinités (et féline préférée de Benoit Paire). Le tout avec un Nikola Jokic stratosphérique mais incroyablement seul au niveau du leadership, bien que le collectif de Mike Malone sublime de temps à autres quelques Bones Hyland ou Aaron Gordon. Le tout, donc, après avoir traversé une saison entière ou presque sans Jamal Murray ET Michael Porter Jr., excusez du peu, et si le dos du second ne donne pas spécialement de feux verts ces derniers jours, le retour du meneur semble se préciser de plus en plus. Hier son back-up Monte Morris s’est montré très optimiste et son coach un tout petit peu plus tiède, c’est de bonne guerre, mais on sent en tout cas que le comeback est proche et c’est une très très bonne nouvelle dans le Colorado.

Il est prêt pour revenir. Il semble en forme. Il dunke de nouveau, il peut tout faire, ses jambes vont bien. Ce n’est plus qu’une question de temps et j’espère qu’on le reverra très vite. – Monte Morris Il va de mieux en mieux et de jour en jour. Croyez-moi, on veut tous le voir rejouer à nouveau. Je veux qu’il joue à nouveau parce que nous sommes meilleurs quand il est là. Et lui a très envie de revenir. Il fait des progrès fantastiques mais je ne peux pas vous garantir qu’il jouera l’un des quatre derniers matchs de la saison… mais je ne peux pas vous dire non plus qu’il ne le fera pas. – Mike Malone

L’homme qui avait été quasi légendaire dans la bulle de 2020 et qui représente l’avenir de sa franchise a loupé la saison entière suite à une terrible blessure aux croisés lors des derniers Playoffs, et son retour potentiel est évidemment LE sujet en vogue à Denver. Jamal Murray fait partie de ces mecs qui peuvent vous changer une série de PO à eux tout seuls, parce qu’il l’a déjà prouvé, et si on ne précipitera rien la semaine prochaine côté staff sa participation aux Playoffs semble donc en bonne voie. La résultante potentielle d’un tel renfort ? Des Nuggets qui passeraient de contender un peu indéfinissable à vrai challenger à l’Ouest, derrière un Top 2 Suns / Grizzlies qui semble au dessus de la concu, pour l’instant.

Ne pas mettre la charrue avant les bœufs mais si les bœufs sont en forme la charrue sort du Car Wash et ne demande qu’à tracter de la Pépite. Retour de JM demandé en grandes pompes, autant pour les Nuggets que pour… nos petits yeux émerveillés. Parce que rajouter un peu de piment à des Playoffs qui s’annoncent déjà épicés, forcément on ne dit pas non.