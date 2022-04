Final Four NCAA : les Jayhawks pilonnent les Wildcats 81-65, Kansas jouera le titre face à North Carolina ce lundi

Le Final Four se jouait ce samedi soir et Blue Devils, Tar Heels, Jayhawks et Wildcats se battaient pour une place en finale. Qui pour succéder à Baylor au sommet de la hiérarchie universitaire ? On tient nos deux candidats.

# Les scores

North Carolina – Duke : 81-77

Kansas – Villanova : 81-65

# les matchs

North Carolina – Duke : c’était le main event de la nuit et l’affiche légendaire de la NCAA n’a pas déçu. Au terme d’une rencontre au couteau entre les deux prestigieuses universités, c’est bien UNC qui rejoint la finale. Le héros des Tar Heels est une nouvelle fois Caleb Love, auteur de 22 de ses 28 points en seconde mi-temps et surtout indispensable dans le money time avec une grosse bombe qui offre le +4 à 30 secondes de la sonnerie et un beau sang-froid sur la ligne pour finir le boulot. Pas de finale donc pour Duke et Paolo Banchero, pas de sortie glorieuse pour le non moins glorieux Coach K, qui stoppe sa Last Dance face à son vieux rival, le même qui avait déjà gâché sa dernière à domicile. Pour retrouvez le récap complet de cette rencontre, on vous a claqué un joli papier juste ici.

Kansas – Villanova : si l’autre demi-finale avait des airs de thriller, celle-ci ressemblait davantage à un passage à tabac. Il faut dire que Villanova n’avait pas les armes pour rendre les coups. Privés de Justin Moore, second meilleur scoreur de l’équipe et blessé au tendon d’Achille, les Wildcats ont plié face à la force de frappe de Kansas. Entre le chantier effectué à l’intérieur par David McCormack (25 points, 9 rebonds, 10/12 au tir) et le pilonnage à longue distance des snipers, en particulier un Ochai Agbaji en feu (6/7 du parking), Villanova ne pouvait suivre le rythme. Le 10-0 du début de match avait annoncé la couleur et les Jayhawks auront réussi à pousser jusqu’à 19 points d’avance en première mi-temps. Les Wildcats vont alors se lancer dans un match de trainards, grapillant leur retard morceau par morceau. Avec seulement 6 points d’écart à six minutes du terme de la rencontre, le suspense était entier, mais Christian Braun va prendre chaud au bon moment pour détruire les derniers espoirs de Villanova et assurer une fin de match tranquille.

# les déclas

Mike Krzyzewski (coach Duke) : « J’ai toujours voulu que mes saisons se terminent lorsque mon équipe pleure soit des larmes de joie, soit des larmes de chagrin, car alors vous saviez qu’ils avaient tout donné. » […] « Je ne peux qu’être fier d’eux. J’aime l’équipe, ça a été une joie pour moi chaque jour. »

Hubert Davis (coach North Carolina) : « J’avais l’impression que ces deux ou trois dernières années, on ne parlait pas beaucoup de North Carolina. North Carolina ne devrait jamais être mise de côté. L’équipe devrait être au centre de l’attention, avec les projecteurs braqués sur elle. »

Bill Self (coach de Kansas) : « Je pense que nous étions prêts à jouer et c’était un peu le scénario inverse par rapport à 2018 (défaite face à Villanova). Nous n’avons rien raté en début de match, et nous avons construit une belle avance. Et nous savions que Villanova allait faire un run, et nous avons juste tenu bon et répondu. Je pense que nous avons bien joué, que nous avons été disciplinés défensivement. »

Jay Wright (coach de Villanova) : « Ils ont bien joué, ils étaient bien préparés et ils ont vraiment exécuté leur plan. Peu importe ce que nous n’avons pas bien fait, et il y a eu un certain nombre de choses, nous voulons nous assurer qu’ils obtiennent le crédit qu’ils méritent. Ils ont joué un grand match ce soir. »

# la finale

Kansas – North Carolina : elle aura lieu dès ce lundi, toujours au Superdome. C’est la première finale pour Kansas depuis pile dix ans et les Jayhawks chercheront à glaner un quatrième titre national après le dernier en 2008. Les Tar Heels, quant à eux, ont été sur la plus haute marche du podium en 2017 mais c’était alors Roy Williams qui était à la tête de UNC. Successeur du triple champion, Hubert Davis fait pour le moment un travail remarquable avec une finale NCAA pour sa première saison en tant que big boss. Kansas mène au jeu des confrontations directes avec 4 victoires et 2 défaites lors des matchs de March Madness. Néanmoins, les deux équipes ne se sont affrontées qu’une seule fois en finale du tournoi et c’est… UNC qui l’avait emporté. C’était en 1957 et c’était le premier titre de l’histoire des Tar Heels !

# les highlights

Le Final Four a livré son verdict et ce sont Kansas et North Carolina qui tenteront d’arracher le titre ce lundi ! Le verdict de la saison de NCAA n’a jamais été aussi proche !