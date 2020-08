TrashTalk Fantasy League : communiqué concernant les Playoffs NBA 2020

Si les esprits s’échauffent en ce moment sur les parquets des Playoffs NBA 2020, il en va de même dans la terrible TrashTalk Fantasy League. Une compétition qui a repris ses droits en début de mois, mais qui a aussi connu plusieurs modifications. L’occasion, pour nous, de revenir vers vous sur celles-ci. On fait le point.

_____

# Brackets des Playoffs en équipe

Vous avez été nombreux et nombreuses à attendre impatiemment les Playoffs de la TTFL, pour savoir quelle équipe vous alliez affronter sur ce second mois d’été. Depuis deux ans maintenant, la TrashTalk Fantasy League propose un format de brackets par Ligues, réalisé en fonction du classement des équipes pendant la saison régulière. Ce tournoi, auquel nous sommes tous habitués (voire drogués), a dû être mis sur pause cette année. En effet, la suspension de la saison NBA 2020 en mars dernier a créé une problématique technique, qui rend ce format de Playoffs habituel inenvisageable. Soyons clairs : ce problème ne concerne que cette saison. Le caractère unique de cette saison NBA 2020 – avec coupure – rend la compétition unique. Nous pouvons donc vous rassurer sur le point suivant, les Playoffs de la TTFL en guerre par Ligues reviendront bien en 2021.

# Mercato

Le marché des transferts est habituellement ouvert, toute l’année, pour que de nouveaux joueurs et nouvelles joueuses de TTFL puissent participer à la compétition tout en rejoignant une équipe en cours de saison. Le modèle technique en place permet, en saison normale, de bloquer toute tentative de superteam : lorsqu’un joueur quitte son équipe, il ne part pas avec ses points. Il arrive dans sa nouvelle équipe avec 0 points, et laisse ses anciens scores dans son ancienne équipe. Mais à saison unique, format unique. Nous allons donc fermer le Mercato ce dimanche à 12h, afin de nous assurer des Playoffs bien carrés comme il faut.

# Classement en Playoffs

Dans votre menu principal, sous l’onglet CLASSEMENTS, vous trouverez un nouveau classement nommé PLAYOFFS. C’est en cliquant sur ce nouveau classement que vous trouverez les meilleurs joueurs de la TTFL depuis le début des Playoffs, c’est-à-dire depuis le lundi 17 août. Un poil de patience, une fois la page chargée, tout est en ordre. Ce classement est additionnel, c’est-à-dire que vous retrouverez toujours un classement général en cliquant sur GÉNÉRAL, cumulant les points de la saison régulière 2020 et les points des Playoffs 2020.

# Choix des joueurs

Lorsque les Playoffs démarrent dans le cadre d’une saison normale, un joueur comme LeBron James ne peut être sélectionné qu’une seule fois sur l’intégralité des Playoffs. Ce mode de fonctionnement fait la renommée des Playoffs en TTFL, car il ne faut surtout pas se tromper. Cependant, et une nouvelle fois suite au caractère unique de cette saison NBA 2020, ce mode de fonctionnement ne sera pas appliqué. C’est le mode de fonctionnement de la saison régulière qui est prolongé. Ainsi, un joueur comme LeBron James sélectionné le 25 août pourra être à nouveau sélectionné 30 jours plus tard (encore faut-il qu’il soit encore en Playoffs). Vous avez donc la possibilité de sélectionner 2 fois maximum un joueur sur ces Playoffs NBA 2020. C’est la moindre des choses, compte tenu des modifications imposées par cette année.

# Rappel important

La TrashTalk Fantasy League est un jeu gratuit, piloté avec enthousiasme par des gens passionnés. Nous tentons de la développer au fur et à mesure, pour rendre la compétition encore plus intense et le confort de jeu plus agréable. Nous sommes ravis de voir, chaque jour, la frénésie générée par cette TTFL. Votre soutien et vos messages sont d’une importance capitale, à la fois pour son développement, mais aussi pour ses acteurs en coulisses comme le TTFLab. Cependant, nous ne pouvons tolérer les écarts de comportements qui nuisent au plaisir des joueurs. Ainsi, tout type d’agissement abusif et/ou malfaisant sera sanctionné fermement par la suppression de compte et de l’équipe toute entière concernée. Merci de bien vouloir respecter vos adversaires, dans la joie des best picks.

# Conclusion

Toute l’équipe de TrashTalk tient à s’excuser pour le caractère unique de cette reprise de la TrashTalk Fantasy League. Ce n’est pas la TTFL à laquelle nous sommes tous habitués, mais ce n’est pas non plus la saison NBA à laquelle nous sommes tous habitués. Cet ajustement n’est que momentané. Ainsi, en vous souhaitant la meilleure compétition possible, nous vous remercions pour votre patience, vos messages, et vous rappelons une nouvelle fois que les vrais Playoffs de la TTFL seront de retour l’an prochain. Avec des surprises et des nouveautés, évidemment.

# TrashTalk