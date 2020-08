Preview de la soirée NBA : c’est bientôt la fin des nuits BBQ x basket en août, alors on profite au maximum

Premier samedi soir des Playoffs, soirée de fin d’été : le featuring parfait pour assurer un barbecue des familles et se faire plaisir devant de bons matchs de basket. En plus, la NBA agence parfaitement tout ça pour que tout le monde puisse se taper son épi de maïs, sa brochette, son marshmallow grillé devant la télé. Prévoyez de la caféine, car le King et Damian se retrouvent en fin de programme pour une nouvelle sérénade nocturne. Allez, on y va pour le teasing, et ayez aussi de l’eau avec vous car ça risque de chauffer toute la soirée.

Allez, il est 19h, les premiers invités sont arrivés, et forte chance que l’un d’entre eux porte un maillot de Giannis ou de Vavane, ou des deux mais ce serait chelou. En effet, c’est un Magic – Bucks qui ouvre la soirée dès 19h, avec pour intérêt principal de voir les Bucks passer la deuxième et signifier au Magic qu’il n’y a aucun espoir d’aller grapiller une victoire supplémentaire. Giannis sera sans doute bien énervé, alors attention à vos cervicales, échauffement obligatoire avant de se poser dans le canapé. On enchaîne avec Heat – Pacers à 21h30, et c’est réaction obligatoire pour la bande de Victor Oladipo. Menés 2 à rien, il faudra absolument prendre un succès ce soir pour éviter de voir le balai se rapprocher trop dangereusement et finir l’été à couper du blé dans l’Indiana. En face, Jimmy Butler va certainement vouloir, comme vous avec votre repas du soir, faire passer son plat au grill. Oui, ça ressemble fort à un conseil TTFL mais on ne veut pas fausser votre jugement, surtout si vous avez choisi un type qui finissait en -ić hier soir. En tout cas, Buckets reste sur neuf victoires consécutives face aux Pacers et il n’a certainement pas envie que cette série s’arrête ce soir.

C’est l’heure de se taper une bonne tasse de café, et faites attention car de notre côté, certaines cafetières ont déjà jeté l’éponge face aux heures de travail que certains membres de la rédaction leur ont infligé. On peut se tourner vers un bon verre de cola pour trouver le même effet, mais attention à la situation de votre estomac derrière, ça pourrait être aussi explosif qu’une trade deadline quand Danny Ainge se réveille un peu. Enfin bref, on attaque maintenant le troisième match de la soirée, Rockets – Thunder à minuit. C’est, à l’instar des Pacers, l’heure de se bouger sérieusement pour éviter de voir les Fusées prendre définitivement la direction des demi-finales de Conférence. Maintenant, on ne va pas commencer à plaindre le Thunder, qui n’a toujours pas compris qu’on était en Playoffs et pas en fin de Summer League. Si vous jouez, peut-être que ça ira mieux hein. Toujours pas de Russell Westbrook tonight, mais ce n’est point un souci car le banc de Houston s’occupe de tout, et c’est tout bénef pour Mike D’Antoni. Pour finir c’est Blazers – Lakers (3h), et le duel LeBron et AD contre Lillard qui fermera cette belle soirée BBQ x NBA. Après avoir écrasé la bande de l’Oregon au match 2, les Angelinos tenteront une fois de plus d’empêcher le rappeur favori de Mickey de se mettre en mode flow incontrôlable. Objectif pour Frank Vogel : prendre les commandes, et rappeler à tout le monde, y compris à l’autre excité grec sous stéroïdes qui s’échauffe pépouze de l’autre côté du tableau, que les Lakers sont bien ceux que la providence a choisi pour soulever le trophée cette saison. En face, il va falloir, comme le doigt de Dame D, se remettre vite à l’endroit et faire preuve de concentration pour ne pas perdre le contrôle des événements. Tout cela s’annonce diablement intéressant, alors soyez clutch et assurez une bonne petite sieste en cette fin d’après-midi.

N’oubliez pas les sauces, les chips, et bien sûr tout ce qui est comestible une fois passé sur la grille du barbecue ou de la plancha. On pense aussi à la rallonge, histoire de pouvoir se poser la télé dans le jardin ou sur la terrasse. Vous êtes désormais prêts, alors bisette et rendez-vous à 19h, en pleine forme bien sûr.

Source texte : Rotoworld